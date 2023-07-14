В Химках приступили к ремонту малой сцены театра «Наш Дом»

Фото: администрация г. о. Химки
«Наш дом» – один из лучших профессиональных театров в регионе. В его репертуаре более 90 взрослых и детских постановок. В 2016 году мы подарили театру большую сцену на улице Калинина, а сейчас на ремонте малая, на улице Маяковского», – приводит слова Волошина пресс-служба администрации городского округа.Большую сцену на 270 мест на улице Калинина городская администрация подарила театру в честь 20-летнего юбилея со дня основания. Здание оснащено пандусами и подъёмниками для зрителей с ограниченными возможностями. В нём также есть современная световая и звуковая аппаратура, устройство для вертикальной смены декораций.
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