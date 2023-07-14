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В Химках приступили к ремонту малой сцены театра «Наш Дом»

14 июля 2023, 14:20

Фото: администрация г. о. Химки

В театре «Наш Дом» начался интерьерный и косметический ремонт малой сцены. В предстоящем сезоне камерный зал обретёт обновлённое фойе и расширенное театральное пространство, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.
«Наш дом» – один из лучших профессиональных театров в регионе. В его репертуаре более 90 взрослых и детских постановок. В 2016 году мы подарили театру большую сцену на улице Калинина, а сейчас на ремонте малая, на улице Маяковского», – приводит слова Волошина пресс-служба администрации городского округа.
Большую сцену на 270 мест на улице Калинина городская администрация подарила театру в честь 20-летнего юбилея со дня основания. Здание оснащено пандусами и подъёмниками для зрителей с ограниченными возможностями. В нём также есть современная световая и звуковая аппаратура, устройство для вертикальной смены декораций.

Открытие новой театральной площадки состоялось благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьёву в рамках реализации муниципальной программы «Культура городского округа Химки».

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#Химки
#театр
#ремонт
#Наш Дом
#культура
#искусство
#Дмитрий Волошин
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В Подмосковье стартует XX Фестиваль уличного кино
13 июля 2023, 16:00

Фото: istockphoto / alffoto

В Московской области начались показы программ XX фестиваля уличного кино, на котором жители и гости региона смогут посмотреть лучшие короткометражные фильмы последних лет.
В Подмосковье пройдут 26 кинопоказов на территории муниципалитетов региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей фестиваля познакомят с новыми фильмами и предложат проголосовать за лучшие. 


Фестиваль уличного кино проводится каждый год, на нем показывают лучшие отечественные короткометражные фильмы. 

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#Кино
#уличное кино
#фестиваль
#фестиваль кино
#кино под открытым небом
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Серпуховский художественный музей ждет жителей Подмосковья на выставку «Юсуповы: род, история, коллекция»
13 июля 2023, 15:24

Фото: Радио 1

На выставке впервые в стенах регионального музея представлено около 400 предметов — собрание Государственного музея-заповедника «Архангельское».
Основную часть этого собрания составляют художественные коллекции, книги и бытовые предметы, принадлежавшие до 1918 г. князьям Юсуповым и составлявшие внутреннее убранство усадьбы Архангельское — их подмосковной резиденции, превращенной в 1919 г. в музей.



«Для людей на выставке становится большим открытием, что с начала формирования рода Юсуповых, каждая личность - яркая, интересная и значимая, и все они сделали большой вклад в историю страны. Уникальность семьи Юсуповых в том, что у них всегда был один наследник. Все состояние, капитал они наследовали по одной ветви, оно не разделялось. А второй момент, это педантичность, скрупулёзность и склонность к бюрократизму этого рода. Все записано, все посчитано, вся коллекция, библиотека систематизирована и велись под запись. Даже у нас на выставке представлены бухгалтерские книги производства, вещей, которые расписаны по комнатам. И в этом есть своя уникальность и причина успеха этой семьи», - поделилась заведующий научно-просветительского отдела серпуховского историко-художественного музея Оксана Ловкова.



Цель организаторов выставки - показать, с одной стороны, индивидуальный жизненный путь самых известных представителей семьи Юсуповых и их индивидуальные черты, а с другой — то, что их объединяло: память о происхождении, служение Отечеству, аристократизм, желание коллекционировать предметы искусства, а впоследствии также стойкость в условиях ударов судьбы и трудной жизни в эмиграции.


 
«Посещаемость этой выставки высокая, у жителей Подмосковья есть интерес к фамилии Юсуповых, поэтому люди приходят. Уникальность выставки в том, что мы впервые сделали выставку таким образом, что она рассказывает не о отдельных личностях или только о предметах коллекции, а показывает полноценную историю, которая рассказывает об истоках рода Юсуповых, вместе с историей коллекционирования. То есть, как их коллекция развивалась вместе с представителями рода Юсуповых», - отметила Оксана Ловкова.


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В пространстве предусмотрено мультимедийно-интерактивное оснащение, которое может дать не только визуально-эстетическое наслаждение, но и погрузить в историю семьи Юсуповых при помощи осязания, слуха и даже обоняния.
 
Выставка проходит до 16 ноября текущего года. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#Серпухов
#музей
#Юсуповы
#Минкульт
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В Серпухове выступит джазовый ансамбль Федора Андреева
13 июля 2023, 14:24

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

22 июля в Серпухове пройдет выступление джазового ансамбля Федора Андреева в рамках проекта «Объектив России».
Ансамбль Федора Андреева исполнит советские хиты в джазовом стиле в Серпухове 22 июля в 17:00, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Федор Андреев Федор Андреев – один из самых востребованных барабанщиков московской джазовой сцены, он окончил Музыкальное училище имени Гнесиных по классу ударных и начал свою карьеру в оркестре Утесова.

Федор Андреев является постоянным участником проектов «Симфоджаз Братьев Ивановых», «Опера и Джаз», «Венский Бал» на Майорке.

Приобрести билет на концерт можно на сайте.


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#Джаз
#джазовый ансамбль
#Федор Андреев
#Серпухов
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Документальный проект «Русские. XXI век» уже посмотрели почти 900 тысяч человек
13 июля 2023, 13:26

Фото: Авторы проекта «Русские. XXI век»

Интерес к документальному кино растёт. Во многом здесь сказывается кризис среди сценарных идей, а как известно, лучший сценарист – наша жизнь. Это подтверждают документальные проекты, которые посвящены жизни обычных людей – разных возрастов, профессий, национальностей.
Один из них – большой 12-ти серийный документальный цикл «Русские. XXI век». Он уже перевалил за свою половину, съёмочная группа проехала 7 регионов нашей большой страны, в центре внимания оказались 35 самых разных человеческих судеб, а количество зрителей уверенно приближается к одному миллиону. 



По мнению автора проекта Кристины Никитиной, сейчас есть большая потребность видеть на экране обычных людей, которых зритель будет полностью ассоциировать с собой, своими друзьями, соседями, коллегами по работе.

«Нам так и пишут в комментариях, что «это кино о людях и для людей». Мы стараемся держать эту планку. Очень часто наши герои задают вопрос: «Почему я? Я обычный человек». Вот о таких обычных, но абсолютно удивительных людях мы и снимаем наше кино», - уверена Никитина. 

Впереди у съёмочной группы ещё 5 регионов, а это значит, зрители увидят ещё 25 историй о настоящих героях нашего времени.



Фильм доступен в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE. 

Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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#филь
#Россия
#герои
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Организаторы «Яблочно-книжного фестиваля в Коломне» назвали его хедлайнеров
13 июля 2023, 11:35

Фото: пресс-служба фестиваля

На «Яблочно-книжном фестивале в Коломне» выступят литературный критик и писатель Павел Басинский, а также ректор Литературного института им. М. Горького Алексей Варламов. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда культуры.
Фестиваль пройдёт в 11-й раз со 2 по 3 сентября. Хедлайнерами выступят Басинский, Варламов и писательница Майя Кучерская.
 
Темой ежегодного книжного фестиваля в этом году станет «Дом, который…». Гости и участники обсудят, какое значение имеет для них дом и каковы границы дом.
  
В программу фестиваля войдут встречи с известными писателями и начинающими авторами, домашний театр в исторических интерьерах города, книжный маркет, а также «литературная кухня» с меню по старинным рецептам.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#фестиваль
#Коломна
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Организаторы Международного фестиваля «Джазовые сезоны» назвали его участников
12 июля 2023, 10:00

Фото: Минкульт МО

Международный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдёт в этом году 19 и 20 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Несколько лет подряд фестиваль входит в десятку лучших в России, проходящих под открытым небом. В этом году впервые на мероприятии будут работать две сцены. Свои лучшие программы представят российские и зарубежные музыканты», – сказала Каклюгина.
На фестивале выступят Лариса Долина, Игорь  Бутман и Московский джазовый оркестр, трио Олега Аккуратова, Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz, Евгений Маргулис и его группа, Варвара Убель, Billy`sBand и многие другие.

На фестивале также пройдут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу. Гостей ждут спортивные активности, ярмарка и многое другое.

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#Минкульт МО
#Московская область
#Подмосковье
#фестиваль
#Джазовые сезоны
#Горки Ленинские
#Ирина Каклюгина
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«O!News»: Ларисе Гузеевой за неуплату налогов заблокировали банковские счета
12 июля 2023, 04:44

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Операции по двум банковским счетам телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой в ВТБ и «Росбанке» были приостановлены 30 июня, заметил Telegram-канал O!News. Причиной могла стать неуплата налогов.
Ранее Лариса Гузеева зарегистрировала ИП со специализацией на творческих видах деятельности.  

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева известна своими откровенными и порой нецензурными высказываниями, критикой гостей телепередачи «Давай поженимся!» и журналистов. В прошлом году актриса пообещала отказаться от нецензурной брани до конца года, но в феврале опять матом отчитала представителей желтой прессы за слухи о своей эмиграции.

Накануне стало известно, что Первый канал обновил концепцию передачи «Давай поженимся!» (многолетней ведущей которой является Гузеева), убранной из эфира после начала СВО наряду с другими развлекательными шоу, и скоро вернет ее в эфир. По заявлениям самой Гузеевой, новые выпуски будут более конструктивными, «нацеленными на создание семьи и здоровых отношений».

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#Лариса Гузеева
#ВТБ
#блокировка
#банковские счета
#неуплата налогов
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На фестивале «Лето. Музыка. Музей» побывали 8 тысяч зрителей
11 июля 2023, 13:31

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» под открытым небом провели масштабный фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей».

Фестиваль провели на территории Московской области в 6 раз, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

К старту фестиваля почти все билеты были проданы.

«В этом году фестивалю удалось сделать серьезный шаг вперёд. Будем делать всё возможное, чтобы сохранять этот уровень, чтобы фестиваль рос и развивался  дальше. Тем более что мы чувствуем большую поддержку губернатора в этом плане, это очень важно и ценно», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В 2023 году VI Музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» в Истре посвятили 150-летнему юбилею Сергея Рахманинова. Сочинения композитора прозвучали вместе с музыкой авторов, которые внесли лепту в его творчество: Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева и Аренского.

«В течение пяти дней сцена под открытым небом с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь принимала ведущих исполнителей и коллективы», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В этом году фестивальное пространство стало гораздо шире и концерты проходили на открытой площадке с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь. Посещение выставок музея «Новый Иерусалим» входило в фестивальный билет.

Ведомство сообщает, что каждый день фестиваля мероприятия посещали более 1600 гостей.

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#Фестиваль
#Истра
#Василий Кузнецов
#Ирина Каклюгина
#Сергей Рахманинов
#Лето. Музыка. Музей
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Ассоциация союзов писателей и издателей России объявила конкурсный отбор
11 июля 2023, 11:37

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Ассоциация союзов писателей и издателей России открывает новые резиденции в 8 федеральных округах и объявляет конкурсный отбор проекта «Литературные резиденции». Об этом «Радио 1» сообщили в Ассоциации.
Следующий заезд в Резиденцию пройдёт в двух федеральных округах. В Приволжском федеральном округе (г. Пенза) принимаются работы в жанрах научной фантастики, фэнтези и альтернативной истории. Принять участие в конкурсе можно с 3 по 23 сентября. А в Уральском федеральном округе (г. Миасс) с 10 по 30 сентября можно отправить работы в жанрах современной прозы, молодёжной прозы 16+ (фэнтези, романтика) и региональной прозы, раскрывающей культурное своеобразие регионов нашей страны. 

Резидентами станут победители конкурсного отбора от 18 лет и старше, по 6 писателей в каждом из заездов. 
#конкурс
#Союзписателей
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