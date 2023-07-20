В Химках состоится фестиваль фантастических персонажей МЕГАКОН

Фото: пресс-служба организаторов фестиваля
Также в программе:
Состоится встреча с Сергеем Горошко – музыкантом и актёром фильма «Майор Гром: «Чумной доктор» и сериалов «Этерна», «Фандорин. Азазель», актёрами и создателями фильма «Майора Гром: Игра».
Помимо этого, гостей ждут большой танцевальный флешмоб и розыгрыши призов.
Подробную программу фестиваля ищите по ссылке.
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