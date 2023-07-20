В Химках состоится фестиваль фантастических персонажей МЕГАКОН

«На прошедшей неделе в Подмосковье было организовано 42 ярмарки. Из низ 34 тематических и 8 - сельскохозяйственных. В основном ярмарки были дачной тематики, где жители могли приобрести инвентарь, семена, рассаду и другие товары», — рассказал курирующий министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

На ярмарках были представлены фермерские товары, такие как домашних хлеб, мясная и рыбная продукция, кондитерские изделия и многое другое. Посетители ярмарок смогли приобрести продукцию региональных сельхозпроизводителей, не содержащую искусственных добавок, сообщаетпресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Тематические ярмарки «Товары регионов России», «Сад, огород», «Товары для дома и дачи», «Праздник сластен» и многие другие пользовались огромной популярностью у жителей региона. Также, состоялись ярмарки посвященные Дню любви, семьи и верности, Дню молодежи и Дню дружбы.

Ознакомиться с адресами проведения ярмарок можно на сайте.

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