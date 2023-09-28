Жителей Подмосковья приглашают на выставку в музее «Новый Иерусалим»

28 сентября в музее «Новый Иерусалим» в городском округе Истра началась выставка «Живопись на бумаге».

Гости выставки смогут увидеть 19 работ советского и российского художника Николая Эстиса из собственного собрания музея, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Зрители выставки «Живопись на бумаге» погрузятся в мир аллюзий и метафор и познакомятся с главными героями произведений художника. Поподробнее о выставке можно узнать на официальном сайте музея.





Посетить выставку можно будет до 12 ноября текущего года.

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