Жителей Подмосковья приглашают на выставку в музее «Новый Иерусалим»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Гости выставки смогут увидеть 19 работ советского и российского художника Николая Эстиса из собственного собрания музея, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Зрители выставки «Живопись на бумаге» погрузятся в мир аллюзий и метафор и познакомятся с главными героями произведений художника. Поподробнее о выставке можно узнать на официальном сайте музея.
Посетить выставку можно будет до 12 ноября текущего года.
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