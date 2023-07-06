В июне в Подмосковье провели 195 ярмарок

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
На ярмарках были представлены фермерские товары, такие как домашних хлеб, мясная и рыбная продукция, кондитерские изделия и многое другое. Посетители ярмарок смогли приобрести продукцию региональных сельхозпроизводителей, не содержащую искусственных добавок.
«В Подмосковье провели 195 ярмарок, из которых 179 тематических и 16 — сельскохозяйственных. Большая часть была посвящена дачному сезону и садово-огородным работам. На таких ярмарках жители могли приобрести инвентарь, семена, рассаду и другие товары», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Тематические ярмарки были посвящены Дню России, Дню защиты детей, Дню молодежи и Дню медицинского работника.
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