В июне в Подмосковье провели 195 ярмарок

В первый месяц лета в Московской области провели 195 ярмарок в 38 городских округах региона.

На ярмарках были представлены фермерские товары, такие как домашних хлеб, мясная и рыбная продукция, кондитерские изделия и многое другое. Посетители ярмарок смогли приобрести продукцию региональных сельхозпроизводителей, не содержащую искусственных добавок.



«В Подмосковье провели 195 ярмарок, из которых 179 тематических и 16 — сельскохозяйственных. Большая часть была посвящена дачному сезону и садово-огородным работам. На таких ярмарках жители могли приобрести инвентарь, семена, рассаду и другие товары», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.



Тематические ярмарки были посвящены Дню России, Дню защиты детей, Дню молодежи и Дню медицинского работника.

Читайте также:



Во второй месяц лета в Подмосковье 200 фермерских ярмарок проведут в 34 городских округах, большинство из них будут тематическими.



В Подмосковье в июле проведут 115 кинопоказов под отрытым небом.



Фестиваль варенья и сладостей «Вар-Варенье» пройдет 8 июля в Парке культуры и отдыха «Дулевский» в Орехово-Зуевском городском округе.