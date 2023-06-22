В канун Дня Памяти состоялся уникальный концерт-поэтория «Дороги Памяти»

Фото: Радио 1
Концерт прошел в Центральном академическом театре Российской армии
21 июня в канун Дня Памяти и Скорби Союз композиторов Евразии, Музей Победы и Госфильмофондом РФ при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив провели акцию «Ночь Памяти» в рамках проекта «Культура в помощь Донбассу – Все для Победы».
В концерте приняли участие такие известные артисты, как Вячеслав Разбегаев, Павел Трубинер, Елена Захарова и Владимир Глазунов.
Вторая часть акции началась после концерта на ступенях Центрального входа театра Российской армии. Зрителя вручили электронные свечи, после чего на улице был выстроен православный канон, посвященный началу Великой Отечественной войны.
Ранее сообщали, что в России тажке проходит Международная акция «Свеча Памяти».
«Ночь Памяти и Минута молчания - это очень важно, важно помнить и знать историю, оценить достижения наших родственников, их героизм, их подвиги, тяжелые минуты, которые были в истории нашей страны. Важно знать правду, которую мы и показали поэторией и Ночью Памяти. Артисты исполняли свои новые песни, которые написаны на тему сегодняшнего дня и на тему тех событий, которые происходили раньше, и вот этим будем чтить память наших военнослужащих Великой Отечественной войны», - поделился Андрей Батурин президент Союза композиторов Евразии, композитор.
«Минута молчания, это всегда память героев, павших во время войны. Мой дедушка воевал, и мы еще то поколение, которое хорошо помнит о том времени. Мы видели фильмы настоящие, с артистами, которые пережили то время. Это очень сильные эмоции. Для меня война – она не может быть безразличной, я не могу быть равнодушной, поэтому я с удовольствием участвую в мероприятиях, посвящённых Великой Отечественной войне», - отметила Елена Захарова.
Вторая часть акции началась после концерта на ступенях Центрального входа театра Российской армии. Зрителя вручили электронные свечи, после чего на улице был выстроен православный канон, посвященный началу Великой Отечественной войны.
«Мы сделали этот проект, потому что важно доносить до молодежи современную поэзию, академическую музыку и историю, которая рассказывается через поэторию. Это столетняя история России, рассказанная стихами. Стержневым поэтом является Александр Капусткин, которому и принадлежит идея создания этого уникального концерта», - рассказала Алина Небыкова руководитель проекта «Поэтория. Дороги Памяти», председатель совета Союза композиторов Евразии.
Ранее сообщали, что в России тажке проходит Международная акция «Свеча Памяти».
Дана Игумнова