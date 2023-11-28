В Кашире Музей кукол собрал более 700 экспонатов

Фото: администрация городского округа Кашира
Музей кукол в Каширском городском округе собрал около 700 уникальных экспонатов, у каждого своя история.
Куклы привезены из Австралии, Китая, Индии и других стран. Музей кукол расположен на втором этаже детской городской библиотеки. С экспонатами можно даже поиграть.
В музее можно проследить историю игрушек со второй половины XIX века до наших дней. Большинство экспонатов относятся к 1950-1980-м годам. Особое внимание уделили советской игрушке, куклам и пупсам. На момент открытия музея в коллекцию входило всего 300 игрушек.
Гордостью музея является фарфоровая кукла, которую изготовили в конце 19 века. Большинство экспонатов музея будут задействованы в постановках «Театра экспромта».
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В музее можно проследить историю игрушек со второй половины XIX века до наших дней. Большинство экспонатов относятся к 1950-1980-м годам. Особое внимание уделили советской игрушке, куклам и пупсам. На момент открытия музея в коллекцию входило всего 300 игрушек.
«Двери нашей библиотеки всегда открыты для экскурсий, общения, благотворительных подарков. Приходите в музей! Проведем экскурсию, ответим на вопросы, угостим вкусным чаем», —говорит заведующая городской детской библиотекой, филиалом «Библиотека-музей кукол» Ирина Селеменева.Также при библиотеке работает рукодельный кружок «Кукольное царство».
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Мария Фирсова