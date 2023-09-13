В Кашире назвали имена победителей фотоконкурса

Фото: администрация г. о. Кашира
Гран-при получила работа «Под надзором» Светланы Карнаух, набравшая 43 голоса. Наградой для Светланы стал сертификат на проведение персональной фотовыставки в Каширском краеведческом музее в будущем году.
Диплом II степени достался работе «Колокола Никитского храма», представленная Паломнической службой Святого Николая Никитского женского монастыря (39 голосов).
Диплом III степени получила фотография «Серебристые облака над Каширой» Анны Крепких (38 голосов).
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