В Кашире пройдет творческий фестиваль «Пеликан»

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В Кашире пройдет фестиваль музыкального творчества «Пеликан», сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Фестиваль стартует 21 октября в 18:00 в Доме культуры «Ожерелье».
Этот музыкальный фестиваль является продолжением конкурса авторской песни «Пеликан», который прошел осенью 2021 года. Отмечается, что идейным вдохновителем фестиваля стал рок-музыкант Сергей Смольянинов.
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«В этом году участниками фестиваля станут: Александр Маркин, Андрей Попов, Максим Ярошенко, Мария Попова, Михаил Херувимов, Анастасия Смирнова, Антон Попов, Инна Иванова, Дмитрий Шибалов, Виктор Сафронов, Николай Обижаев, Дмитрий Филатов и другие», - прокомментировали ситуацию представители администрации.
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Евгения Парфентьева