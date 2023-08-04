В Китае откроется центр по продвижению российской культуры

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В рамках проекта будут реализованы три агентства: по организации шоу, выставок, театральных постановок; по продвижению российских артистов и блогеров; по подбору тренеров и преподавателей. В настоящее время наиболее востребованы в Китае преподаватели актёрского мастерства, балета, фигурного катания и бокса.
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