В Клину показали фильм «Норвег» на кинопаркинге под открытым небом

Фото: Радио 1
«Кинопаркинг» представляет собой бесплатные для зрителей показы на больших экранах под открытым небом Подмосковья
Проект «Кинопарк» и «Кинопаркинг» представляет собой бесплатные показы российских кинолент на открытых площадках Московской области в период с мая по сентябрь. За 5 лет работы проекта вечерние кинопоказы на свежем воздухе стали «изюминкой» многих подмосковных парков. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма МО.
В 2020 году проект «Кинопарк» стал финалистом седьмого ежегодного конкурса по профессиональному управлению проектной деятельностью «Проектный Олимп 2020» по основной номинации «Лучший проект года» в категории «Малые проекты», проводимого Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации.
Жителям Подмосковья показывают лучшие современные российские и зарубежные фильмы, анимационные картины и классику советского кинематографа для семейного просмотра.
Помимо этого, в текущем году проект традиционно дополняет свой репертуар специальными показами к юбилейным и памятным датам. В августе в Московской области организуют проведение уже традиционной масштабной Всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой на территории летних кинотеатров будут показаны новейшие отечественные фильмы.
Кроме показов фильмов проект предлагает жителям области творческие встречи со знаменитыми российскими кинематографистами. С момента запуска проекта гостями летних кинотеатров стали актеры Евгений Ткачук, Григорий Калинин, Гела Месхи, Андрей Мерзликин, Алексей Чадов, Михаил Башкатов и другие популярные актеры.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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В 2020 году проект «Кинопарк» стал финалистом седьмого ежегодного конкурса по профессиональному управлению проектной деятельностью «Проектный Олимп 2020» по основной номинации «Лучший проект года» в категории «Малые проекты», проводимого Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации.
«Кинопаркинги мы устраиваем уже не первый год в нашем парке, мероприятие пользуется спросом у жителей. Всем очень нравится, у нас также в дневное время проходят детские просмотры. Парковка рассчитана примерно на 50 автомобильных мест, но бывает и больше машин приезжает. Мы поддерживаем отечественных кинематограф, поэтому в основном наш репертуар состоит из русских фильмов», - рассказала Ирина, организатор Кинопаркинга в Клину.
Жителям Подмосковья показывают лучшие современные российские и зарубежные фильмы, анимационные картины и классику советского кинематографа для семейного просмотра.
Помимо этого, в текущем году проект традиционно дополняет свой репертуар специальными показами к юбилейным и памятным датам. В августе в Московской области организуют проведение уже традиционной масштабной Всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой на территории летних кинотеатров будут показаны новейшие отечественные фильмы.
«Я первый раз смотрела кино из автомобиля, мне так разрекламировали это мероприятие. Очень интересная идея показывать фильмы в парках, я до этого даже не слышала о таком, а сейчас автопаркинг появился и у нас в городе», - поделилась Юлия, зритель Кинопаркинга.
Кроме показов фильмов проект предлагает жителям области творческие встречи со знаменитыми российскими кинематографистами. С момента запуска проекта гостями летних кинотеатров стали актеры Евгений Ткачук, Григорий Калинин, Гела Месхи, Андрей Мерзликин, Алексей Чадов, Михаил Башкатов и другие популярные актеры.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова