В Клину покажут гала-концерт «Ночь Чайковского» под руководством маэстро Башмета

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«В программе будет музыка Чайковского. Зрителям предложат уникальное световое и визуальное шоу. В прошлом году концерт проходил на VIII Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского. Тогда его посетили более 10 тыс человек. А в этом году мы решили сделать мероприятие абсолютно самостоятельным», – рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.На концерте выступят лауреаты недавно завершившегося XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского. За дирижерский пульт встанет маэстро Башмет.
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