В Клину состоялось открытие IX Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского

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«Пока зритель слушает великих музыкантов, в то же время проводятся мастер-классы, где уделяется огромное внимание детям, которые учатся в музыкальных школах. И самое главное, 29 июня состоится концерт молодых исполнителей с оркестром, помимо этого, будет выставка в музее, и здесь мы опять видим и понимаем, что мультижанровые мероприятия больше востребованы», - рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
«В этом году у нас прекрасная программа, много концертов на большой сцене. Музыканты исполняют произведения Чайковского, Рахманинова, Шаляпина и других великих музыкантов. Мы будем стараться для вас, а вы наслаждайтесь музыкой», - отметил художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет.
Фестиваль открыла программа «Посвящение Федору Шаляпину» в исполнении худрука Юрия Башмета, оперного певца Ильдара Абдразакова, а также солистов Молодежной оперной программы Большого театра и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Зрители услышали партии из репертуара Ф. И. Шаляпина, со дня рождения которого в этом году исполняется 150 лет.
«Отличный фестиваль и его организация, безумно красивые сцены. Я впервые посетила фестиваль Чайковского, и так как я любитель классический музыки, хочу сходить на концерты и в другие дни», - поделилась участница фестиваля Анна.
На гала-концерте в день закрытия фестиваля, 2 июля, будет представлена опера Моцарта «Свадьба Фигаро» в исполнении театра «Геликон-Опера». Также в рамках IХ Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского запланированы концерты в Сестрорецком парке и мемориальной гостиной музея-заповедника, а также несколько мастер-классов в рамках Летней музыкальной академии.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. Ранее сообщали, что в Подмосковье 1 июля пройдёт фестиваль керамики «Гжельфест».