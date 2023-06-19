В Коломне 22 июня пройдет экскурсия-квест «Древний город глазами художника»

22 июня в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне пройдет экскурсия-квест «Древний город глазами художника», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках квеста-экскурсии, участники узнают историю Коломны, посетят экскурсию по по территории Коломенского кремля, а для маленьких гостей мероприятия будут организованы интерактивные игры, квесты и творческие задания.





Михаил Абакумов наиболее известен своими пейзажными работами, в которых представлены традиции русской реалистической школы и импрессионистическая живость впечатления. Множество своих работ художник посвящал Коломне.

С подробной программой экскурсии можно ознакомиться на главном туристическом портале Подмосковья.