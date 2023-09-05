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В Коломне проходит выставка «Живопись. Времена года»

05 сентября 2023, 17:47
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» проходит выставка произведений коломенского художника, члена Союза художников России, Романа Кудакаева «Живопись. Времена года».

Коломенский художник, член Союза художников России, Роман Кудакаев работает в технике масляной живописи. Его произведения находятся в нескольких музейных центрах, а также его работы есть в частных коллекциях в РФ и за рубежом, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка уже представлена в Коломенской картинной галерее, продлится она до 17 сентября 2023 года.


С подробностями мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте галереи.

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Кинокритик Шнейдеров назвал причины воровства кинотеатров «Барби» и «Оппенгеймера»
05 сентября 2023, 18:45

Фото: istockphoto.com/LeMusique

Режиссёр и кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что с помощью воровства иностранных кинокартин, в частности, «Барби» и «Оппенгеймера», российские кинотеатры пытаются выжить.
«Кинотеатры, чтобы не «пойти по миру», несмотря на отказ Минкульта и невзирая на Уголовный кодекс, вынуждены идти на наглое и хамское воровство! Потому что надо удовлетворять запрос публики на качественное кино! Россияне хотят увидеть и «Барби», и «Оппенгеймера», и «Аватар 2» — на большом экране и в надлежащем качестве!» — высказал своё мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Шнейдеров.

А управляющий партнёр кинопрокатной компании «Наше кино» Максим Рогальский заявлял, что показывать фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» пиратским способом несправедливо по отношению к их авторам. Он объяснял, что выступает против показа этих фильмов не с точки зрения нравственности, а с точки зрения защиты авторских прав создателей этих кинокартин.

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#кино
#кинотеатры
#россияне
#культура
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Кинокритик Голубчиков: современному зрителю сложно смотреть советскую классику
05 сентября 2023, 14:16

Фото: istockphoto.com/batuhan toker

Кинокритик Александр Голубчиков высказал мнение о том, что современному зрителю сегодня крайне сложно смотреть классику советского кинематографа.
«Современные телезрители уже отвыкли от столь глубокого погружения в кино. Проблема в том, что сегодня кинокартины, снятые в прошлом веке, крайне тяжело воспринимать. И проблема даже не в поколении TikTok. Сейчас, в принципе, даже старому зрителю смотреть фильмы, снятые до 60-х годов, крайне непросто», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Голубчиков.

Он отметил, что подобные картины были интересны тем зрителям, которые жили в ту эпоху.

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#кино
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#зрители
#культура
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На гала-концерт областного фестиваля «Город танцует в парках» пришли 12 тысяч человек
04 сентября 2023, 17:23

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 2 сентября, в Пестовском парке городского округа Балашиха проходил гала-концерт завершающего этапа областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках».

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» проходил под руководством Егора Дружинина. Гала-концерт фестиваля увидели 12 тысяч зрителей.

Победителем фестиваля современного танца «Город танцует в парках» был объявлен танцевальный коллектив Marvel Crew из городского округа Серпухов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В финал конкурса прошли 37 танцевальных команд из 35 городских округов Московской области.

«Мероприятие такого формата впервые проводится в Подмосковье. Для нас было очень важно охватить как можно больше городских округов, практически всю область. Нам важно, чтобы дети, которые занимаются в наших ДК, колледжах, ходят в танцевальные кружки и секции имели возможность встречаться с профессионалами и стимул развиваться», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.


Зрители фестиваля смогли увидеть выступления танцоров-участников телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: DS Crew, Виталия Савченко, сестер Михайлец, Алексея Мечетного, Виталия Уливанова, Брайана и других, которые выступали под песни TERNOVOY и AMCHI.

С начала фестиваля, в конкурсных отборах приняли участие 2 788 человек.

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» впервые проходит в Подмосковье. Главный организатором фестиваля стали АНО «Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке команды Губернатора.

Первый этап фестиваля проходил с 1 по 27 мая в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Кашире, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове, Сергиевом-Посаде и Щёлкове.

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Главред «Вечерней Москвы» Куприянов: «Печатное слово правдивее»
04 сентября 2023, 17:14

Фото: istockphoto.com/artisteer

Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов в ходе Московского медиафестиваля рассказал о развитии печатной прессы.
«Есть мнение, что газета существует для руководителей ведомств. Не верьте! Она издаётся для простых людей, которые нуждаются в объективной информации. Неслучайно тиражи печатных изданий начинают расти, хоть и говорят об обратном. Весь интернет уже давно заряжен фейками, а пресса продолжает оставаться источником объективной информации. Да, звук и картинка, конечно, быстрее печатного слова, но печатное слово правдивее», — приводит «Вечерняя Москва» слова Куприянова.

До этого 2 сентября в столице на Поклонной горе состоялся Московский медиафестиваль, в котором приняли участие 80 изданий.

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#журналистика
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Более 4 тысяч человек побывали на концертах пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в Подмосковье
04 сентября 2023, 16:59

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

На двух концертах выдающегося российского пианиста народного артиста РФ Дениса Мацуева — в Дмитрове и Дубне — побывали более 4 тысяч человек.

Концерты проходили: 1 сентября на Исторической площади Дмитрова проходил концерт с участием пианиста и выдающихся российских джазовых музыкантов и 2 сентября в Дубне на Воднолыжном стадионе имени Валерия Нехаевского состоялось сольное выступление Дениса Мацуева, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. 


«Губернатор Московской области всегда подчеркивает: культура должна быть доступнее. У нас много фестивалей в разных точках региона, в Подмосковье приезжают музыканты с мировыми именами», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. 

Самый титулованный, востребованный российский пианист Денис Мацуев любим публикой во всем мире. Он не только один из ярчайших пианистов современности, но и прирожденный артист — интересно не только слушать его игру, но и наблюдать за ней. 

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#артист
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Пользователи сайта Rotten Tomatoes назвали лучшего режиссёра последней четверти века
04 сентября 2023, 16:43

Фото: istockphoto/LeMusique

Кристофер Нолан назван лучшим режиссёром за последние 25 лет.
Об этом говорят данные опроса читателей сайта Rotten Tomatoes. В опросе были представлены 64 кинематографиста, дебютировавших с 1998 года. Всего в финальном голосовании приняли участие примерно 30 тысяч человек.
 
Второе место занял канадский режиссер Дени Вильнев («Дюна», «Бегущий по лезвию 2049»).

Ранее сообщалось, что забастовка сценаристов в Голливуде продолжается 4 месяца. Она уже обошлась экономике штата Калифорния в 5 млрд долларов. Экономические потери ещё могут вырасти. Протестующие не хотят продолжать работу на условиях, предложенных киностудиями. Прошлая забастовка сценаристов, проходившая в 2007-2008 годах, нанесла ущерба в 2,1 млрд долларов.

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#фильм
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В Мелихове прошел фестиваль «Таксы Чехова»
04 сентября 2023, 15:20

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» прошел самый милый фестиваль сезона — «Таксы Чехова».

В рамках фестиваля хозяева со своими таксами приехали в государственный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В фестивале приняли участие 130 такс из разных городов России: Москва, Тула, Ярославль, Севастополь, подмосковные города и другие.

В ходе фестиваля хозяева такс завели новые знакомства, приняли участие в весёлых конкурсах, посетили ярмарку и прогулялись по заповеднику.

Изюминкой фестиваля стало модное дефиле, на котором необычные наряды продемонстрировали таксы.


Фестиваль «Таксы Чехова» проходит в Мелихове на протяжении 17 лет.

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#мелихово
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Дмитров приглашает на программу «Дмитровский край сквозь века»
04 сентября 2023, 12:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Доме культуры «Современник», который находится в Дмитровском городском округе проходит информационно-познавательная программа «Дмитровский край сквозь века».

В рамках информационно-познавательной программы «Дмитровский край сквозь века» гостям расскажут об истории города, его окрестностях, событиях давних времён в городе и современную историю, также гостям много расскажут о достопримечательностях города. 

Программа продлится до 21 сентября, участие бесплатное, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

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#школы
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#дмитровский городской округ
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В подмосковном Красногорске в минувшие выходные отмечали День округа
04 сентября 2023, 11:30

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В первые выходные сентября в подмосковном Красногорске отмечали День округа, в рамках которого проводились различные мероприятия для жителей и гостей муниципалитета.
Сотрудники учреждений образования совместно с представителями «Активного долголетия» организовали акцию по сбору денежных средств для медикаментов военнослужащих СВО в субботу, 2 сентября.  

В Городском парке Красногорска провели «Фестиваль шарлотки». Сотрудники учебных заведений Красногорска испекли разные виды шарлотки и порадовали жителей и гостей округа. Все средства вырученные с продаж пирогов пошли на поддержку военнослужащих спецоперации.



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