В Коломне проходит выставка «Живопись. Времена года»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Коломенский художник, член Союза художников России, Роман Кудакаев работает в технике масляной живописи. Его произведения находятся в нескольких музейных центрах, а также его работы есть в частных коллекциях в РФ и за рубежом, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка уже представлена в Коломенской картинной галерее, продлится она до 17 сентября 2023 года.
С подробностями мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте галереи.
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