В Красногорске пройдет концерт в поддержку военнослужащих в зоне СВО

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«Пацаны, которые уже внесли вклад в нашу будущую победу, достойны не только внимания, но и уважения, почестей. Они особые люди России» — поддержал гуманитарную миссию тура депутат Госдумы Николай Валуев.
Стоит отметить, что вход на концерт свободный. Начало мероприятия в 19:00.
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