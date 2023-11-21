В Красногорске выступили участники творческой лаборатории современных композиторов

Фото: администрация г. о. Красногорск
В Красногорске впервые прошёл концерт финалистов VIII-й Международной творческой лаборатории современных композиторов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Участников и зрителей выступления встретила усадьба «Знаменское – Губайлово».
На концерте под названием «Открытый космос – бесконечность» были представлены уникальные произведения, написанные специально для двух коллективов. Это русский камерный оркестр «Усадьба» и фольклорный ансамбль «Поверье».
Работа лаборатории стартовала четыре месяца назад. С коллективами занимались прошедшие отбор композиторы Алина Мухаметрахимова, Валентин Бездетко и Екатерина Хмелевская из Москвы, Рачья Есаян из Подольска и Лизавета Лобан из Минска.
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Работа лаборатории стартовала четыре месяца назад. С коллективами занимались прошедшие отбор композиторы Алина Мухаметрахимова, Валентин Бездетко и Екатерина Хмелевская из Москвы, Рачья Есаян из Подольска и Лизавета Лобан из Минска.
«Цель проекта – позволить современным композиторам провести эксперимент и разработать свою нотацию, сочинить произведения специально для репертуара нашего оркестра и фольклорного ансамбля», – рассказала автор проекта, директор усадьбы Елена Климова.Русский камерный оркестр «Усадьба» и фольклорный ансамбль «Поверье» совместно исполнили пять новых сочинений. Проект реализуется совместно с Музеем космонавтики Москвы.
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Лора Луганская