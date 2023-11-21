В Красногорске выступили участники творческой лаборатории современных композиторов

Хореографический коллектив «Линия танца» Детской школы искусств имени С. В. Герасимова из Можайска стал лауреатом Московского областного конкурса «Школьная пора». Областной конкурс среди детских школ искусств и хореографических школ прошёл во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске.