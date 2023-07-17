В лесу под Люберцами приступили к съёмкам фильма

Фото: Комлесхоз МО
Натура в Томилинском лесничестве на берегу Большого Люберецкого карьера была выбрана для съёмок кино. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
К производству художественного фильма под рабочим названием «Юматов» приступила кинокомпания «АВК Продакшн» по заказу телеканала «РЕН ТВ». Соблюдение правил пожарной безопасности во время съёмок контролирует лесная охрана Подольского Мособллеса.
Он пожелал всем участникам творческого процесса его успешного завершения и удачного проката.
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«Во время съёмок нарушений лесного законодательства мы не выявили. Пока нельзя раскрывать сюжетную линию будущего фильма и имена актёров, принимающих участие в проекте», – сказал старший участковый лесничий Подольского филиала Мособллеса Сергей Луценко.
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Лора Луганская