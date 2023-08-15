В Ликино-Дулёве пройдёт фарфоровый фестиваль «Агашка»

Фото: Минкульт МО
«На фестивале состоится карнавальное шествие по городу фарфоровой королевы и ее свиты. На конкурсе «Фарфоровая кокетка» будут представлены костюмы, при создании которых использовались мотивы характерной для дулёвского фарфора росписи. Также гостей ждут мастер-классы мастеров народных художественных промыслов», – говорится в сообщении.Супруги, празднующие в этом году 20-летие совместной жизни, станут участниками церемонии бракосочетания «Фарфоровая свадьба».
Первый фарфоровый фестиваль прошёл в Подмосковье пять лет назад.
Читайте также:
Ольга Кормухина станет хедлайнером фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в Балашихе
Почти 5 тысяч человек посетили первый день второго этапа фестиваля «Город танцует в парках»
В Клину покажут гала-концерт «Ночь Чайковского» под руководством маэстро Башмета