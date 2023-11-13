В Литве собираются лишить гражданства известную балерину, поддержавшую спецоперацию

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МВД Литвы обязало Департамент миграции лишить литовского гражданства балерину Илзе Лиепу, так как она поддерживает специальную военную операцию. Об этом сообщает издание BNS LRT.
«В пятницу Департамент миграции направил запросы в ответственные учреждения страны с просьбой дать оценку публичным заявлениям Илзе Лиепы», — сказано в сообщении ведомства, которое приводит издание.Около года назад балерина в интервью российскому Youtube-каналу «Эмпатия Манучи» заявила, что поддерживает СВО на Украине и отметила, что не сомневается в словах президента РФ Владимира Путина. Лиепа также имеет российское гражданство.
Ранее издание Politico, ссылаясь на главу литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса писало, что большая часть денег, которые Вашингтон выделил для Украины, была потрачена в самих США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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