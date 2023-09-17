В Мариуполе открыли отреставрированный памятник художнику Куинджи

Фото: iStock/andriano_cz
Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил благодарность Российскому военно-историческому обществу (РВИО), а также местным жителям и строителям, которые поспособствовали реставрации и возращению памятника на прежнее место. Также он отметил, что для региона важно сохранить историческую память, поэтому работа с РВИО продолжится.
Читайте также:
Подмосковные специалисты продолжают восстанавливление школы в Мариуполе
На проспекте Маршала Жукова в Мариуполе завершились работы по восстановлению жилого дома
В Мариуполе после восстановления открылся госуниверситет, в котором располагался штаб «Азова»*
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ