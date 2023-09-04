В Мелихове прошел фестиваль «Таксы Чехова»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В рамках фестиваля хозяева со своими таксами приехали в государственный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В фестивале приняли участие 130 такс из разных городов России: Москва, Тула, Ярославль, Севастополь, подмосковные города и другие.
В ходе фестиваля хозяева такс завели новые знакомства, приняли участие в весёлых конкурсах, посетили ярмарку и прогулялись по заповеднику.
Изюминкой фестиваля стало модное дефиле, на котором необычные наряды продемонстрировали таксы.
Фестиваль «Таксы Чехова» проходит в Мелихове на протяжении 17 лет.
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