В Минкульте назвали причину отзыва прокатного удостоверения у фильма «Айта»

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Решение об отзыве прокатного удостоверения фильма «Айта» приняли, потому что зрители негативно отреагировали на картину. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, пишет ТАСС.
«Фильм вызвал очень неоднозначную реакцию, мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию тематики межнациональной розни в нашем обществе, поскольку это постоянная спорная тема», — заявила Любимова в ходе выступления на правительственном часе в Государственной Думе.Она рассказала, что после выхода фильма в прокат были направлены сотни обращений людей, которые увидели этот фильм немного иначе. Поэтому Роскомнадзора приостанвоил онлайн-прокат «Айты», Минкульт отозвал прокатное удостоверение.
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