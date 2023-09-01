В Мытищах назвали обладателей театральной премии имени Станислава Железкина

Фото: администрация г. о. Мытищи
«Большое вам спасибо за ваше творчество и произведения! Желаю вам, чтобы ваш творческий путь состоялся, произведения имели продолжение, а аплодисменты в ваш адрес не стихали», – обратилась к участникам конкурса глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Лучшим кукольным спектаклем для детей названы «Сказки о Ёжике, волшебном лесе и ещё кое о чем…» Чувашского государственного театра кукол из Чебоксар.
В номинации «Лучший любительский спектакль» победила постановка «Антигона» театра «Луч» Центра детей и юношества из Ярославля.
Победители в каждой из номинации получили не только звание лучших, но и призы в размере от 500 до 850 тыс рублей.
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