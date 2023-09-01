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В Мытищах назвали обладателей театральной премии имени Станислава Железкина

01 сентября 2023, 22:02
Фото: администрация г. о. Мытищи

Фото: администрация г. о. Мытищи

В Мытищах подвели итоги пятого по счёту конкурса на соискание театральной премии имени народного артиста России Станислава Железкина. В нём участвовали коллективы из разных городов страны, сообщается на сайте администрации городского округа.
Из 31 театральной постановки в основную часть конкурса прошли девять. Спектакли оценило компетентное жюри, состоящее из заслуженных работников культуры, театральных критиков и экспертов. Они признались, что выбирать победителей было сложно – каждый из спектаклей от первого места отделило всего несколько баллов.

«Большое вам спасибо за ваше творчество и произведения! Желаю вам, чтобы ваш творческий путь состоялся, произведения имели продолжение, а аплодисменты в ваш адрес не стихали», – обратилась к участникам конкурса глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.


Лучшим кукольным спектаклем для взрослых» признана постановка «Корова» Курганского театра кукол «Гулливер».

Лучшим кукольным спектаклем для детей названы «Сказки о Ёжике, волшебном лесе и ещё кое о чем…» Чувашского государственного театра кукол из Чебоксар.

В номинации «Лучший любительский спектакль» победила постановка «Антигона» театра «Луч» Центра детей и юношества из Ярославля.

Победители в каждой из номинации получили не только звание лучших, но и призы в размере от 500 до 850 тыс рублей.

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#подмосковье
#московская область
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В детские школы искусств Подмосковья пошли более 25 тыс первоклассников
01 сентября 2023, 20:45

Фото: Минкульт МО

1 сентября обучение в подмосковных детских школах искусств начали более 25 тыс первоклассников. Такие данные привели в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Всего в регионе работает 191 ДШИ, где учатся более 108 тысяч детей, а также четыре государственных профессиональных образовательных учреждения сферы культуры с общим числом студентов 1,9 тыс. 
«Детские школы искусств распахнули двери для ребят, увлечённых различными видами искусства — музыкальное, художественное, хореографическое, театральное и другие. Более 25 тыс первоклассников сегодня впервые познакомились со своими школами и преподавателями. Ряды студентов колледжей пополнили более 500 первокурсников», – рассказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Он добавил, что среди учеников и студентов — призёры и дипломанты престижных конкурсов и фестивалей
 
Ежегодно школы искусств и колледжи Подмосковья оснащают новыми музыкальными инструментами, учебной литературой и оборудованием. Правительство Московской области оказывает одарённым детям финансовую поддержку для развития их творческих способностей.

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Кинопрокатчик Рогальский назвал показ пиратской версии «Барби» и «Оппенгеймера» несправедливым
01 сентября 2023, 18:36

Фото: iStock/Ekaterina79

Показывать фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» пиратским способом несправедливо по отношению к их авторам. Об этом в беседе с РИА Новости заявил управляющий партнёр кинопрокатной компании «Наше кино» Максим Рогальский.
Он объяснил, что выступает против показа этих фильмов не с точки зрения нравственности, а с точки зрения защиты авторских прав создателей этих кинокартин.

Ранее сообщалось, что студия дубляжа Red Head Sound завершила перевод и озвучку фильма. В российской версии голосом Марго Робби стала Татьяна Шитова, а Райана Гослинга – Андрей Бархударов. 9 сентября планируется выпустить фильм в прокат в российские кинотеатры.

При этом, в Минкультуры России заявили, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не способствуют сохранению традиционных ценностей. Также в ведомстве добавили, что заявок на прокат фильма не поступало.

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#сша
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Пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит в Подмосковье
01 сентября 2023, 10:18

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Дмитрове и Дубне пройдут концерты российского пианиста народного артиста России Дениса Мацуева.

В пятницу, 1 сентября, в 19:00 на Исторической площади Дмитрова состоится большой джаз-концерт с участием пианиста и выдающихся российских джазовых музыкантов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В субботу, 2 сентября, в 19:00 в Дубне на Воднолыжном стадионе имени Валерия Нехаевского состоится сольное выступление Дениса Мацуева.

На оба мероприятия вход свободный для всех желающих.

Самый титулованный, востребованный российский пианист Денис Мацуев любим публикой во всем мире. Он не только один из ярчайших пианистов современности, но и прирожденный артист — интересно не только слушать его игру, но и наблюдать за ней.

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Грандиозный гала-концерт областного фестиваля «Город танцует в парках» состоится 2 сентября.

Берлинская опера возобновит сотрудничество с Нетребко.

В Серпухове состоится фольклорный фестиваль.
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#служба
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Берлинская опера возобновит сотрудничество с Нетребко
Берлинская опера в сентябре возобновит сотрудничество с певицей Анной Нетребко
01 сентября 2023, 06:19

Фото: istockphoto/Giancarlo Restuccia

Сотрудничество между Берлинской оперой и российской певицей Анной Нетребко будет возобновлено, объявила пресс-служба культурного учреждения.
Согласно информации, Анна Нетребко выступит на сцене оперы 15 сентября в спектакле «Макбет». Ранее некоторые немецкие музыкальные площадки заявляли о прекращении сотрудничества с певицей из-за предполагаемой связи с российскими властями.

Теперь в Берлинской опере подчеркнули, что Анна Нетребко в последнее время не проводила выступления в России и не планирует в ближайшее время давать концерты на территории этой страны.

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В Серпухове состоится фольклорный фестиваль
31 августа 2023, 17:58

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 2 сентября, в подмосковном Серпухове пройдёт VII Региональный фольклорный фестиваль.

Фестиваль фольклора «Серпухов: на стыке трёх губерний» состоится в парке имени Олега Степанова в городском округе Серпухов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Этот фестиваль посвятили традиционной культуре Московской, Тульской и Калужской губерний. 


Гости мероприятия смогут увидеть выступления фольклорных коллективов и мультиинструменталистов из Серпухова, Москвы, Тулы и Калуги, принять участие в мастер-классах, дигустациях и другом.  

Фестиваль начнется в 13:00. Вход свободный для всех желающих. 

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В Щёлкове откроется выставка члена Союза художников России и Подмосковья Александра Глебова.

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Милонов: «Мы должны перестать быть культурной обочиной западного мира»
31 августа 2023, 16:12

Фото: istockphoto.com/LeMusique

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что России надо перестать быть некой обочиной западного мира в сфере культуры.
Он добавил, что России нужен не только так называемый аналог Голливуда, но и перечень мировых кинолент, которые могли бы способствовать формированию правильных ценностей и ориентиров человека.

«Мы должны перестать быть культурной обочиной западного мира, на которую выкидывают псевдокультурные окурки и огрызки, которым мы придаём слишком много значения», — прокомментировал в беседе с RT Милонов.

Парламентарий отметил, что намерен обратиться в Минкультуры для того, чтобы разработать список лучших отечественных кинолент, укрепляющих духовные ценности.

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В Щелкове откроется выставка члена Союза художников России и Подмосковья Александра Глебова
30 августа 2023, 17:56

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Выставка члена Союза художников России Александра Глебова откроется в Щёлковском историко-художественном музее 31 августа.

На выставке будут представлены порядка 40 работ художника, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка откроется 31 августа и продлится до 30 сентября. 

Экспозиция будет состоять из портретов, пейзажей, исторической живописи, натюрмортов и многого другого.

Александр Глебов является постоянным участником региональных, всероссийских и зарубежных выставок, а также членом Творческого союза художников России и Союза художников Подмосковья. Его картины хранятся в фондах Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Щелковском историко-художественном музее, во Всероссийском фонде культуры, Центральном пограничном музее ФСБ России, а также в частных коллекциях.

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#сша
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#фсб
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#город
#живопись
#картины
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Грандиозный гала-концерт областного фестиваля «Город танцует в парках» состоится 2 сентября
30 августа 2023, 15:15

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 2 сентября, в Пестовском парке городского округа Балашиха пройдет гала-концерт — завершающий этап областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках».

В гала-концерте примут участие 37 танцевальных команд из 35 городских округов региона, которые одержали победу в отборе первого и второго этапов фестиваля. В финале команды-победители двух этапов фестиваля под руководством ведущих хореографов сразятся за звание победителя, а зрители увидят выступления участников телевизионных шоу и музыкальный концерт, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На сцене также выступят профессиональные артисты-участники телевизионных шоу: DS Crew, Виталий Савченко, сестры Михайлец, Алексей Мечетный, Виталий Уливанов, Брайан и другие.

С начала фестиваля, в конкурсных отборах приняли участие 2 788 человек.

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» впервые проходит в Подмосковье. Главный организатором фестиваля стали АНО «Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке команды Губернатора.

Первый этап фестиваля проходил с 1 по 27 мая в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Кашире, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове, Сергиевом-Посаде и Щёлкове.

Узнать подробнее о мероприятии можно на официальном сайте фестиваля.

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В России представили девятую серию документального цикла о «героях нашего времени»
30 августа 2023, 14:48

Фото: Авторы проекта «Русские. XXI век»

В новой серии рассказывают уникальные истории жителей Нижнего Новгорода.
В России презентовали девятую серию цикла документальных фильмов «Русские. XXI век». Проект представляет собой серии фильмов, которые демонстрируют особенности разных профессий, национальностей, возрастов.

Девятая серия цикла получила название «Жить в моменте». Зрителям расскажут уникальные истории жителей Нижнего Новгорода. Героями картины стали молодые люди, глядя на которых, можно быть уверенным в нашем будущем. Таким мнением поделилась автор проекта Кристина Никитина.



По ее словам, для Нижнего Новгорода 2023 год стал особенным. Город официально стал молодежной столицей России. 

«Мы не смогли пройти мимо такого события, поэтому все герои 9 серии документального цикла «Русские. XXI век», который мы снимали на нижегородской земле – представители молодежи. Они по-разному смотрят на мир, у них различные увлечения, цели и ценности. Но все они заняты делом, которое ближе им самим и приносит пользу окружающим», - рассказала Никитина.
Автор проекта отметила, что девятая серия отличается от других фильмов цикла. Главная особенность состоит в особом настроении и духе молодости. 




«Наша молодежь интересная и удивительная. Наше будущее в надежных руках», - подчеркнула Никитина.
Фильм доступен на популярных российских площадках, а также на канале «Нестеренко центр». 

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