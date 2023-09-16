В Мытищах проходит VIII Московский областной фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы»

«В Московской области проживает много разных национальностей. И фестиваль «Подмосковье – территория дружбы» мы проводим уже не первый год. Но важно знать, что это не просто мероприятие, куда можно прийти всей семьей, весело и интересно повести время, поесть вкусной еды и различных сладостей. Это еще одна возможность для всех почувствовать, что мы обязаны жить в уважении, относиться друг к друг с трепетом и любовью», - сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
«Уже 8 год мы организовываем чудесный фестиваль. В России уже более века живут разные народы с разной культурой, традициями и верой. На фестивале представлены, конечно же, не все народности, которые активно участвуют в жизнедеятельности нашего Подмосковья, нашего государства, а также в специальной военной операции – сражаются плечом к плечу на передовой, как в годы Великой Отечественной войны», - отметил председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Московской области Рушан Аббясов.Читайте также:
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