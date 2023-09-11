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В Мытищах проходит выставка графических работ «Города и горы»

11 сентября 2023, 17:36
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Мытищинской галерее искусств проходит выставка графических работ художниц Марии Комаровой и Анастасии Башковой «Города и горы».

На выставке представлены работы на тему противопоставления большого города и дикой природы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка уже идёт и продлится до 1 ноября текущего года. Подробнее о выставке можно узнать на сайте.


Мытищинская галерея искусств является крупным центром культуры и искусства в Московской области. Основным направлением мытищинской галереи выступает выставочная деятельность и формирование коллекций произведений искусства в разных жанрах и направлениях, а также сотрудники галереи занимаются поиском новых талантов.

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В Сергиевом Посаде пройдет спектакль «Бесприданница»
11 сентября 2023, 16:40

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Во Дворце культуры имени Ю.А. Гагарина в Сергиево-Посадском городском округе 14 сентября состоится спектакль «Бесприданница».

Спектакль «Бесприданница» поставлен на основе пьесы Александра Островского «Бесприданница», демонстрирующей жизненные противоречия, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Спектакль пройдёт в 19:00, желающие могут приобрести билеты на сайте. 

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#служба
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В Подольске проходит интересная выставка о педагогах
11 сентября 2023, 11:49

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подольском краеведческом музее проходит фондовая выставка «С чего всё начиналось. Педагоги прошлых лет».

В рамках экспозиции выставки «С чего всё начиналось. Педагоги прошлых лет» представлены фотографии учителей и учащихся подольских школ, представителей пионерской организации, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Также, на выставке можно увидеть фотографии детских садов, награды подольских педагогов, школьные принадлежности прошедших эпох и праздничный вариант школьной формы.

Выставка уже стартовала и продлится до 18 сентября этого года. Узнать о выставке подробное можно на официальном сайте музея.  

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ИИ впервые выступил солистом вместе с Большим симфоническим оркестром
ИИ «Сбера» впервые стал солистом на концерте в рамках ВЭФ
10 сентября 2023, 15:28

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке искусственный интеллект впервые в мире стал солистом и импровизатором концерта. Об этом сообщает РИА Новости.
Музыкант и композитор Пётр Дрангой специально для искусственного интеллекта от «Сбера» и Большого симфонического оркестра при участии солистов-виртуозов из Китая создал симфонию №1 «Космос». Она прозвучала на Приморской сцене Мариинского театра.

Искусственный интеллект по ходу исполнения добавлял в композицию новые элементы, став соавтором симфонии. 

Также заметным на форуме стал арт-объект, который символизировал нейромузыканта. Это техно-матрёшка со встроенной умной колонкой SberBoom с виртуальным ассистентом Салют.

По словам корреспондента РИА Новости, зрители были в восторге от такого представления, были слышны крики «браво» и раздавались аплодисменты.

VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке сегодня, 10 сентября. Он пройдёт до 13 сентября на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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Фильм «Голда. Судный день» будет проверен на предмет разжигания межнациональной вражды
«Офицеры России» обратились к Краснову с просьбой проверить британский фильм
08 сентября 2023, 13:49

Фото: istockphoto.com/nantonov

Общероссийская общественная организация «Офицеры России» обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить британский фильм «Голда. Судный день» на предмет разжигания межнациональной вражды.
Так, граждане, побывавшие на показе фильма в московском кинотеатре «Октябрь», заметили в картине признаки русофобии и попытку британских кинодеятелей внести раскол в российское общество, столкнув русский и еврейский народы.

«Просим поручить проверить художественный фильм «Голда. Судный день» на предмет соблюдения действующего российского законодательства и дать ему правовую оценку, а также проверить на соответствие задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовных ценностей и поддержания гармоничного межнационального согласия в российском обществе», — приводит Общественная Служба Новостей текст обращения организации на имя Краснова.

Отмечается, что аналогичное обращение было адресовано и на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Британский фильм «Голда. Судный день» снят режиссёром Гайем Наттивом.

До этого сообщалось, что британские самолеты будут следить за действиями России в Чёрном море. Об этом сообщили в офисе британского премьер-министра Риши Сунака. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, подобные меры британским правительством оправдываются тем, что российская сторона якобы может наносить по перевозящим зерно судам удары. При этом подобные предположения ничем не обоснованы.

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#россия
#великобритания
#политика
#общество
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Перечислены мастер-классы на площадках «Московских сезонов» ко Дню города
На площадках «Московских сезонов» ко Дню города пройдёт множество мастер-классов
08 сентября 2023, 13:09

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Ко Дню города на площадках «Московских сезонов» можно будет принять участие в сотнях мастер-классов в разных направлениях, организаторами подготовлена обширная программа.
«Все начнётся в пятницу, 8 сентября. На Тверской площади в «Цветочной оранжерее» с 15:00 ребята под руководством профессиональных художников создадут театральные и концертные афиши в стиле «конструктивизм». С 16:00 участникам предложат украсить стразами, лентами и кружевом костюм балерины. В 15:00 в «Пальмовой оранжерее» гжелью будут расписывать деревянные изделия», – приводит АГН «Москва» комментарий на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме этого, отдельное внимание уделят кулинарным мастер-классам, которые состоятся в парке имени Горького, в Кузьминках, на ул. Матвеевская, Теплый Стан и Профсоюзная. Участникам предложат приготовить и выпечку, и окрошку, и сырники с медом и ягодами, и грибную солянку, и многое другое.

До этого сообщалось, что вторая жена актёра Павла Прилучного Зепюр Брутян в последнее время также увлеклась кулинарией и семейным бытом.

«Каждый день мне приходят от вас сообщения, что я пропала. Многие подозревают, что я на съемках, но нет. Я дома с малышом и готовлю борщ», — приводят «Дни.ру» сообщение Брутян.

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#мастер-класс
#кулинария
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Shaman заявил о семейной истории, связанной с Петербургом
07 сентября 2023, 18:05

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал о сво1м прадеде, который пережил блокаду Ленинграда, и даже удостоился медали «За отвагу».
«С прекрасным Петербургом меня связывает семейная история. Мой прадед Михаил Сергеевич Селедкин получил медаль «За отвагу» и пережил все ужасы блокады Ленинграда вместе с его жителями и защитниками. Он был призван в самом начале Великой Отечественной войны и воевал в составе Ленинградского фронта», — поведал в беседе с «Петербургским дневником» исполнитель.

Отмечается, что уже в эту субботу, 9 сентября, в Санкт-Петербурге состоится первый сольный концерт Shamanа на большом стадионе «Газпром Арена». Певец отметил, что очень рад возможности выступать на такой площадке, и добавил, что очень тщательно готовится к предстоящему шоу.

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#санкт-петербург
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В парке Серебряных Прудов пройдут интересные мероприятия для жителей
06 сентября 2023, 17:13

Фото: istockphoto / BartekSzewczyk

Стало известно расписание мероприятий, которые пройдут в парке культуры и отдыха «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды.
В период с 6 по 8 сентября в парке «Серебряный» пройдут спортивные мероприятиях, которые могут посетить все желающие жители Подмосковья. 

6 сентября в 17:00 пройдёт тренировка по бегу. 

7 сентября в 9:00 состоится утренняя зарядка для желающих, а в 16:00 для гостей парка подготовлена игровая программа для детей. 

8 сентября будет тренировка по скандинавской ходьбе в 10:00.

​Подробнее о мероприятиях можно узнать на карточке. 


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В Коломне проходит выставка «Живопись. Времена года».

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#спорт
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Россия и Израиль будут сотрудничать в области кинопроизводства
06 сентября 2023, 16:25

Фото: iStock/Vladimir Gnedin

Министр культуры РФ Ольга Любимова и полномочный посол Израиля Александр Бен Цви подписали соглашение о сотрудничестве России и Израиля в сфере производства кино. Об этом Любимова написала в своём Telegram-канале.
Она уточнила, что первый раз речь о подписании этого соглашения зашла около 15 лет назад, когда в Израиле предложили сотрудничество в области кинопроизводства.

Министр культуры отметила, что налаживание сотрудничества в культурной сфере позволит развивать процесс создания кино, а также привлечёт в Россию большое количество профессионалов из Израиля.

Также она заявила, что будет проводиться работа по расширению проката будущих российско-израильских кинокартин.

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Названа дата премьерного показа фильма «Барби» в России
Фильм «Барби» покажут в Москве 16 сентября
06 сентября 2023, 16:16

Фото: iStock/LeMusique

Кинопремьера фильма «Барби» пройдет в Москве 16 сентября, сообщается на сайте кинотеатра Mori Cinema.
Голливудская комедия «Барби» вышла в мировой прокат 21 июля. Однако, на российские экраны картина так и не вышла.

Сегодня сеть кинотеатров Mori Cinema сообщила, что показ «Барби» состоится 16 сентября в ТРЦ «Кунцево Плаза».

Однако, «Барби» покажут по систему предсеансного обслуживания. Сразу после зрители смогут посмотреть короткометражку «Мавка».

Ранее сообщалось, что премьера фильма «Барби» с русской озвучкой была назначена на 9 сентября. Профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма «Барби» с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова.

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