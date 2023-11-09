В Мытищах проведут фестиваль дружбы народов

Фото: Минкульт МО
В Мытищах 10 ноября состоится фестиваль «Дружба народов». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Главным украшением праздника станут выступления национальных танцевальных и музыкальных коллективов. Они продемонстрируют своё мастерство и передадут атмосферу национальной культуры. Гости праздника расширят знания о культуре, истории, обычаях и традициях разных народов», – уточнили в министерстве.Фестиваль пройдёт во дворце культуры городского округа «Яуза». Начало – в 14 часов. Вход свободный.
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