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В Мытищах проведут фестиваль дружбы народов

09 ноября 2023, 15:27
Фото: Минкульт МО

Фото: Минкульт МО

В Мытищах 10 ноября состоится фестиваль «Дружба народов». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

«Главным украшением праздника станут выступления национальных танцевальных и музыкальных коллективов. Они продемонстрируют своё мастерство и передадут атмосферу национальной культуры. Гости праздника расширят знания о культуре, истории, обычаях и традициях разных народов», – уточнили в министерстве.
Фестиваль пройдёт во дворце культуры городского округа «Яуза». Начало – в 14 часов. Вход свободный.


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#мытищи
#культура
#искусство
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#подмосковье
#московская область
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На оснащение детских школ искусств в Подмосковье потратили более 173 млн рублей
09 ноября 2023, 15:15

Фото: Минкульт МО

17 подмосковных детских школ искусств с начала года оснастили в рамках нацпроекта «Культура». Такие данные представила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«17 ДШИ из 15 городских округов региона оснастили новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Объём финансирования превысил 173 млн рублей», – уточнила Каклюгина
По данным пресс-службы Министерства культуры и туризма региона, речь идёт о детских школах искусств городских округов Балашиха, Богородский, Воскресенск, Дубна, Жуковский, Красногорск, Лобня, Люберцы, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Реутов, Солнечногорск, Химки и Шатура. 
 
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#московская область
#подмосковье
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В Парке Горького открылась выставка об истории центра «ЗИЛ»
09 ноября 2023, 13:41

Фото: istockphoto.com/lite_2046

В московском Парке Горького состоялось открытие выставке, посвящённой истории культурного центра «ЗИЛ».
«В галерее музея Парка Горького открылась выставка, посвящённая истории и современности культурного центра «ЗИЛ». Она рассказывает о культурном центре через призму его театральных проектов. В рамках выставки также пройдёт лекционная программа», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс- службы департамента культуры столицы.

Отмечается, что выставка будет работать до 17 декабря со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00. При этом, вход на мероприятие по билетам в музей.

А в Санкт-Петербурге Михайловский театр отметил 190 лет со дня основания. Как передают «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал», на сцене театра выступали легендарные артисты, такие, как балерина Матильда Кшесинская, оперный и камерный певец Фёдор Шаляпин и композитор и дирижёр Иоганн Штраус.

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#выставка
#театр
#программа
#культура
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В Можайске откроется выставка «Первый историограф государства Российского»
09 ноября 2023, 10:41

Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа

В Бородинском музее начнет работать выставка «Первый историограф государства Российского». Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского городского округа.
Выставка будет посвящена 220-летней годовщине присвоения звания первого историографа Николаю Михайловичу Карамзину.

Основные экспозиции будут посвящены работе Карамзина «История государства Российского». Произведение стало первой систематической попыткой создать обширный исторический обзор, который основан на документальных источниках.

Гости выставки смогут познакомиться с уникальными документальными материалами, рукописями, фотографиями,а также экспонатами, которые связаны с жизнью и творчеством Карамзина.

Выставка начнет работать для посещения с 10 ноября в зале экспозиции «Бородинское поле. Вехи истории» Императорского дворца. 

Стоит отметить, что билеты на выставку можно приобрести на официальном сайте музея.

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#выставки
#бородинское поле
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Пушкинский хор вышел в финал Всероссийского шоу
09 ноября 2023, 09:52

Фото: Россия-1

Женский хор «Жемчужина» из Пушкино вышел в полуфинал телевизионного шоу «Ну-ка, все вместе!» телеканала Россия-1. Скоро участницы встретятся с «Московским казачьим хором».
В женском хоре «Жемчужина» поют 35 девушек, которые учатся в музыкальном колледже имени С.С. Прокофьева по специальности «Хоровое дирижирование», рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

На конкурсе хор исполнил композицию «Девицы, красавицы» из оперы «Евгений Онегин». В результате жюри отдали им 96 баллов из 100, и коллектив вышел в полуфинал шоу.
«Мы сохраняем традиции классического хорового пения. В целом, мы чувствуем себя уверенно на сцене и подготовлены к любым трудностям», — отмечают девушки.
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#традиции
#хор
#шоу
#максим красноцветов
#пушкинский округ
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ТАСС: Картину Пикассо «Женщина с часами» продали почти за $140 млн
09 ноября 2023, 05:34

Фото: РИА Новости/Лев Иванов

Картина знаменитого испанского художника Пабло Пикассо «Женщина с часами» была продана на аукционе Sotheby's почти за 140 млн долларов. Об этом сообщает ТАСС.




До того, как оказаться выставленным на торги, полотно находилось в частной коллекции Эмили Фишер Ландау, которая приобрела его в 1968 году, ​ещё при жизни самого Пикассо.

В итоге, картина более полувека висела над каминной полкой в нью-йоркской квартире Ландау. Бывшая владелица умерла в начале этого года в возрасте 102 лет.

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#аукцион
#живопись
#картины
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Путин объявил благодарность певцу Родиону Газманову и композитору Виктору Рыбину
08 ноября 2023, 17:42

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин объявил благодарность деятелям культуры, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Благодарность от главы РФ получил эстрадный певец, музыкант и поэт Родион Газманов, композитору, лидеру группы «Дюна» Виктору Рыбину, а также его жена Наталья Сенчукова, музыканту Веронике Кожухаровой, скульптору, члену Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Андрею Коробцову и артистке Аглае Шиловской.

Российским артистам, музыкантам и художникам выразили благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

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#культура
#певец
#актриса
#художник
#музыканты
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Сценарист Герасимова заявила о запросе сильных персонажей в современном кино
08 ноября 2023, 15:36

Фото: istockphoto.com/nicoletaionescu

Специалист по созданию проектов в сфере кинообразования на базе факультета кино и телевидения Университета «Синергия», сценарист Наталья Герасимова заявила, что современный зритель хочет видеть на экране сильных персонажей, умеющих преодолевать жизненные трудности.
«Популярны персонажи, которые сталкиваются с трудными жизненными обстоятельствами и находят в себе силы преодолеть их. Кроме того, многие зрители интересуются историческими и фантастическими фильмами, где герои обладают уникальными способностями и сражаются с мистическими существами», — отметила в беседе с RuNews24.ru Герасимова.

Она также отметила тенденции, которые сейчас наблюдаются в российском кино. Среди них развитие авторского кино, увеличение количества международных копродукций, повышение качества спецэффектов, подъём сериалов и т.д.

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#кино
#герои
#искусство
#культура
#россия
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В Подмосковье проходит выставка-конкурс «Жуковское притяжение»
07 ноября 2023, 20:47

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В подмосковном Жуковском проходит выставка-конкурс «Жуковское притяжение». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что на конкурс в этом году было представлено 490 работ юных художников из 51 населённого пункта Подмосковья. Работы участников будет оценивать профессиональное жюри в 12 номинациях, а итоги будут озвучены на церемонии закрытия.

В этом году «Жуковское притяжение» посвящено особой теме – золотому веку русской литературы, поэтому на выставке можно увидеть иллюстрации к произведениям, картины с литературными героями, пейзажи и жанровые сцены и многое другое.

«С каждым годом всё больше юных художников принимают участие в выставке «Жуковское притяжение», география конкурса расширяется. Тема – «Золотой век русской литературы» – это прекрасный повод для детей посредством художественного творчества прикоснуться к сокровищнице русской классической литературы. Выставка является отличной возможностью для молодых художников проявить себя», – приводит пресс-служба слова директора ЖДШИ № 1 Елена Меденцева.

Выставка продлиться до 12 нобря, посетить её можно ежедневно с 9.00 до 18.00.

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#конкурс
#выставка
#картины
#искусство
#культура
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Молодёжный фестиваль «Театральная завалинка» открылся в Подмосковье
07 ноября 2023, 20:35

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

На базе пансионата «Лесной городок» в Подмосковье стартовал XXX Всероссийский молодёжный фестиваль «Театральная завалинка». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что в этом году на участие в фестивале подали заявки 174 коллектива из 46 регионов страны. При этом, 21 театр прошёл в отборочный тур.

В этом году мероприятие посвящено проводникам-наставникам российских национальных ценностей.

Фестиваль будет проходить в течение шести дней, в ходе него коллективы примут участие в конкурсах актерского мастерства и художественного слова, образовательных мастер-классах и режиссерских лабораториях.
Уточняется, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и содействии Союза театральных деятелей РФ.

Как отметил глава подмосковного Жуковского Юрий Прохоров, фестиваль «Театральная завалинка» является гордостью городского округа, ведь мероприятие объединяет поистине творческих и добросердечных людей. Прохоров пожелал удачи всем коллективам, принимающим участие в проекте.

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