В Мытищах состоится областной фестиваль национальных культур

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
Областной фестиваль национальных культур организован Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области при поддержке администрации городского округа Мытищи.
Основной целью фестиваля является обмен и выстраивание добрых отношений между разными национальностями, проживающими на территории подмосковного региона.
Для гостей подготовили праздничную программу с концертами, выставками, мастер-классами и многим другим. А также, в рамках фестиваля всех гостей угостят пловом и горячими напитками.
Программа фестиваля начнётся в 11:00. Вход на фестиваль бесплатный.
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