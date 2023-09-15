В Мытищах состоится областной фестиваль национальных культур

В субботу, 16 сентября, в подмосковных Мытищах пройдёт VIII Московский областной фестиваль национальных культур «ПОДМОСКОВЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ».

Областной фестиваль национальных культур организован Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области при поддержке администрации городского округа Мытищи.

Основной целью фестиваля является обмен и выстраивание добрых отношений между разными национальностями, проживающими на территории подмосковного региона.





Для гостей подготовили праздничную программу с концертами, выставками, мастер-классами и многим другим. А также, в рамках фестиваля всех гостей угостят пловом и горячими напитками.

Программа фестиваля начнётся в 11:00. Вход на фестиваль бесплатный.

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