В Московской области откроется выставка «Страна детства»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» открывается выставка «Страна детства». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 17 ноября в музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» в городском округе Мытищи.
В рамках выставки «Страна детства» для гостей будут представлены предметы из собрания Всероссийского музея декоративного искусства, в которых отражена легкость детских лет.
Посетили смогут окунуться в атмосферу детства благодаря домашней атмосфере и уюту, которую постарались воссоздать авторы выставки.
Стоит отметить, что на мероприятии будут представлены богородские, дымковские, каргопольские и семёновские игрушки.
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В рамках выставки «Страна детства» для гостей будут представлены предметы из собрания Всероссийского музея декоративного искусства, в которых отражена легкость детских лет.
Стоит отметить, что на мероприятии будут представлены богородские, дымковские, каргопольские и семёновские игрушки.
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Мира Полтева