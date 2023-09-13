В Московской области с начала года проводят съёмки более 80 кинопроектов

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Сейчас в Богородском городском округе идут съёмки пятого сезона сериала «Трудные подростки». По сюжету знаменитый футболист, отсидевший в тюрьме за дебош в кафе, от безысходности соглашается подготовить воспитанников Центра трудных подростков к Олимпиаде.
Завершились съёмки многосерийного художественного телевизионного фильма «Чек на любовь». Главный герой попадает под следствие по надуманному обвинению и отправляется отбывать срок. Вернувшись из тюрьмы, он узнаёт, что его дочь поместили в детдом. Для производства были выбраны локации в городских округах Щёлково, Королёв, Балашиха и Лобня.