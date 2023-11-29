В Московской области завершился IV сезон «Театрального поединка»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Завершился IV сезон Молодежного проекта «Театральный поединок» в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Финал молодежного проекта «Театральный поединок» прошел на большой сцене Московского Губернского театра.
За 2023 год в конкурсе приняли участие 600 участников из 27 городов Подмосковья. В финал четвертого сезона прошли детский театр-студия «Колесо» из Дмитрова, ДТШ «Семь Я» из Долгопрудного и детский эстрадный музыкальный театр «МЮЗИКЛ» из Химок.
По итогам финальных испытаний победила команда Детской театральной школы «Семь Я» из Долгопрудного.
Стоит отметить, что на церемонии закрытия для всех участников и гостей выступили студенты из Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева и Губернаторский оркестр Московской области под руководством Заслуженного артиста Московской области Сергея Пащенко.
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За 2023 год в конкурсе приняли участие 600 участников из 27 городов Подмосковья. В финал четвертого сезона прошли детский театр-студия «Колесо» из Дмитрова, ДТШ «Семь Я» из Долгопрудного и детский эстрадный музыкальный театр «МЮЗИКЛ» из Химок.
«Все три команды проявили сплочённость, умение существовать в актёрском ансамбле. В каждой команде есть чувство партнёрского плеча. Вы проявили логику, красоту мышления, наблюдать за вами было любопытно — вы прекрасны», – поделилась судья проекта Юлия Марина.
По итогам финальных испытаний победила команда Детской театральной школы «Семь Я» из Долгопрудного.
Стоит отметить, что на церемонии закрытия для всех участников и гостей выступили студенты из Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева и Губернаторский оркестр Московской области под руководством Заслуженного артиста Московской области Сергея Пащенко.
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Мира Полтева