Радио1
Главная / Новости / Культура/ В Московской области завершился IV сезон «Театрального поединка»

В Московской области завершился IV сезон «Театрального поединка»

29 ноября 2023, 11:20
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Завершился IV сезон Молодежного проекта «Театральный поединок» в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Финал молодежного проекта «Театральный поединок» прошел на большой сцене Московского Губернского театра.

За 2023 год в конкурсе приняли участие 600 участников из 27 городов Подмосковья. В финал четвертого сезона прошли детский театр-студия «Колесо» из Дмитрова, ДТШ «Семь Я» из Долгопрудного и детский эстрадный музыкальный театр «МЮЗИКЛ» из Химок.


«Все три команды проявили сплочённость, умение существовать в актёрском ансамбле. В каждой команде есть чувство партнёрского плеча. Вы проявили логику, красоту мышления, наблюдать за вами было любопытно — вы прекрасны», – поделилась судья проекта Юлия Марина.

По итогам финальных испытаний победила команда Детской театральной школы «Семь Я» из Долгопрудного.

Стоит отметить, что на церемонии закрытия для всех участников и гостей выступили студенты из Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева и Губернаторский оркестр Московской области под руководством Заслуженного артиста Московской области Сергея Пащенко.

Читайте также:

В Кашире Музей кукол собрал более 700 экспонатов

В Жуковском пройдёт Х Открытый Кубок КВН главы округа

Пушкинский театр выиграл региональный отбор премии «Мы вместе»
#школы
#студенты
#оркестр
#театр
#мюзикл
#подмосковье
#конкурс
Читайте нас в
Интерактивная программа «Керамическая плитка» состоится в серпуховском музее
29 ноября 2023, 10:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Серпухове пройдет интерактивная программа «Керамическая плитка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
2 декабря в В Серпуховском историко-художественном музее пройдет интерактивная программа «Керамическая плитка» для гостей и жителей Подмосковья.

В рамках мероприятия посетителям музея проведут лекции об истории создания дельфтской плитки на основе керамических работ, которые представлены в залах.Гости смогут узнать об последовательности изобретения фарфора и керамики, а также интересные факты о коллекции отечественного фарфора музея.

Кроме этого, в программу также включено создание собственного сувенира и  дегустация кофе в кафе музея.

Стоит отметить, что серпуховской историко-художественный музей является крупнейшей картинной галереей Подмосковья. Начало мероприятия в 15:00. Подробнее о программе и приобретении билетов можно узнать на официальном сайте музея.

Читайте также:

«Главное - любовь»: Состоялась премьера финальной серии цикла «Русские. XXI век»

В Жуковском пройдёт игра «Что? Где? Когда?»

В Подмосковье пройдет детский кинофестиваль «Зеркало Будущего»
#кафе
#кофе
#мероприятия
#программа
#подмосковье
#серпуховский музей
Читайте нас в
В Абхазии состоялась церемония прощания с корреспондентом «РИА» Статейновым
29 ноября 2023, 06:53

Фото: iStock/SeventyFour

В Абхазии состоялась церемония прощания с корреспондентом «РИА» Дмитрием Статейновым, об этом пишет «РИА Новости».
Статейнов скончался в прошлую пятницу 24 ноября в Ростове-на-Дону от сердечного приступа. В город журналист приехал, чтобы осветить конференцию. 

У 41-летнего журналиста остались трое детей.

Похоронили корреспондента в абхазской столице Сухуме 28 ноября. На церемонию прощания с Статейновым пришли сотни человек, среди которых и общественные деятели, и журналисты, и представители государственных ведомств.

Отмечается, что при жизни Статейнов внёс большой вклад в культурную жизнь Абхазии. Он часто принимал участие в культурных проектах, а также снял несколько документальных фильмов об участии абхазов в Великой Отечественной войне.

Читайте также: 

Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитриева

Экс-главу Кузбасса Тулеева похоронили в Кемерово рядом с могилой сына

Легендарного ветерана Николая Козлова похоронят на военном кладбище в Мытищах
#журналист
#смерть
#похороны
#прощание
#сердце
Читайте нас в
В Жуковском пройдёт встреча клуба «Взлётная полоса»
28 ноября 2023, 20:05

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Жуковском в субботу, 23 декабря, состоится встреча клуба любителей авиации «Взлётная полоса».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, собрание клуба будет посвящено 75-летию первого достижения скорости звука на отечественном самолёте, а также 55-летию первого полёта в мире сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144. Участники встречи вспомнят, как проходили эти два грандиозных события, с какими трудностями специалистам пришлось столкнуться для реализации полётов, а также обсудят дальнейшие судьбы участников событий.

Встреча клуба будет проходить во Дворце культуры городского округа Жуковский, начало мероприятия запланировано на 15:00 Приглашаются все желающие, вход свободный.

Читайте также:

В Жуковском пройдёт Х Открытый Кубок КВН главы округа

В Жуковском пройдёт игра «Что? Где? Когда?»

В Парке Культуры и Отдыха в Жуковском пройдёт «Открытие зимнего сезона»
#жуковский
#мероприятия
#авиация
#история
Читайте нас в
Райкин представил премьеру «Грозы» на фестивале «Вперед к Островскому!»
28 ноября 2023, 18:51

Фото: istockphoto.com/fergregory

Народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин представил премьеру «Грозы» на фестивале «Вперед к Островскому!» в Санкт-Петербурге.
«Моя «Гроза» о свободе и несвободе, как снаружи, так и внутри человека, что особенно ужасно. Кто-то сказал, что вопросительный знак – это состарившийся восклицательный. Он превратился в долдона, который всегда что-то безоговорочно утверждает и настаивает. Это свойство очень закостеневших людей. А настоящее искусство всегда ставит вопросы. Надо не самому решать, а делать так, чтобы решал зритель, читатель, слушатель», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Райкин.

Он заявил, что театр имеет огромное влияние как на общество, так и на жизнь отдельного человека.

Не обошёл вниманием артист и петербургскую публику, отметив её особую искушённость. Райкин подчеркнул, что всегда с удовольствие м приезжает выступать в Санкт-Петербург.

Читайте также:

Участники Рождественских чтений обсудят культурное наследие Волоколамска

Пушкинский театр выиграл региональный отбор премии «Мы вместе»

Цирковое шоу братьев Запашных приедет с гастролями в Петербург
#гроза
#искусство
#театр
#артист
#петербург
Читайте нас в
Студенты из «Московии» первыми посетили выставку краеведческого музея
28 ноября 2023, 14:35

Фото: администрация городского округа Кашира

В Каширском краеведческом музее начала работу выставка «Кашира – южный рубеж битвы за Москву».
Она посвящена 82-й годовщине битвы за Москву и обороне Каширы в ноябре 1941 года.  

Участниками мероприятия стали студенты колледжа «Московия». Они прослушали истории о событиях ноября 1941 года.

Почетным гостем мероприятия стала Вера Карпова. Она поделилась воспоминаниями об отце Иване Карпове. Он в годы войны был комиссаром железнодорожного узла.  

Воссоздать полную картину событий ноября 1941 года помогла художественно-документальная картина «Клинок генерала Белова». Её дополнили песни, которые были созвучны тематике вечера в исполнении Александра Маслова.  

Завершилось мероприятие экскурсией по экспозиции «Кашира – Южный рубеж битвы».

Ранее сообщалось, что Музей кукол в Каширском городском округе собрал около 700 уникальных экспонатов, у каждого своя история.
Куклы привезены из Австралии, Китая, Индии и других стран. Музей кукол расположен на втором этаже детской городской библиотеки. С экспонатами можно даже поиграть.


Читайте также:

В каширской школе искусств состоялся диктант «Моя страна-моя история»

В Кашире Музей кукол собрал более 700 экспонатов

Арсений Жильцов из Каширы примет участие в Чемпионате Мира по боксу
#кашира
#музей
#подмосковье
#студенты
#новости подмосковья
Читайте нас в
В Кашире Музей кукол собрал более 700 экспонатов
28 ноября 2023, 14:09

Фото: администрация городского округа Кашира

Музей кукол в Каширском городском округе собрал около 700 уникальных экспонатов, у каждого своя история.
Куклы привезены из Австралии, Китая, Индии и других стран. Музей кукол расположен на втором этаже детской городской библиотеки. С экспонатами можно даже поиграть.

В музее можно проследить историю игрушек со второй половины XIX века до наших дней. Большинство экспонатов относятся  к 1950-1980-м годам. Особое внимание уделили советской игрушке, куклам и пупсам. На момент открытия музея в коллекцию входило всего 300 игрушек.

Гордостью музея является фарфоровая кукла, которую изготовили в конце 19 века. Большинство экспонатов музея будут задействованы в постановках «Театра экспромта».

«Двери нашей библиотеки всегда открыты для экскурсий, общения, благотворительных подарков. Приходите в музей! Проведем экскурсию, ответим на вопросы, угостим вкусным чаем», —говорит заведующая городской детской библиотекой, филиалом «Библиотека-музей кукол» Ирина Селеменева.
Также при библиотеке работает рукодельный кружок «Кукольное царство».

Читайте также:

В Кашире производят уникальные маскировочные сети для бойцов СВО

В Кашире госавтоинспекторы провели уроки и мастер-классы для школьников

Каширские полицейские организовали фотопроект «Завтрак по ПДД»
#кашира
#музей
#подмосковье
#культура
#общество
Читайте нас в
В Подмосковье откроют выставку из собрания 12 ведущих музеев России
28 ноября 2023, 13:49

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Впервые в Подмосковье откроется выставка «Братья Маковские. Константин и Владимир» из собрания 12 ведущих музеев России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется в Серпуховском историко-художественном музее 20 декабря 2023 года.

«Выставка братьев Маковских в Серпухове — еще один наш шаг к расширению географии новых музейных пространств, способных представлять большие выставочные проекты в Подмосковье. Вслед за запуском Звенигородского манежа и презентации там выставки Левитана и его круга в октябре этого года, мы представляем еще одну площадку — Каретный сарай в Серпухове, благодаря которому у Серпуховского музея появятся новые экспозиционные и творческие возможности. Один из векторов работы министерства — сделать так, чтобы искусство было доступным<…>», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Стоит отметить, что в экспозиции будут представлены 87 работ из собрания 12 ведущих музеев России, в том числе из Государственного Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи и ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Кроме этого, выставка будет поделена на две части, которые будут представлять линии каждого из братьев — Владимира и Константина. 

Читайте также: 

Редкую пластинку с вековой историей нашли в Красноармейске

Для жителей и гостей Подмосковья откроются масштабные выставки

«Главное - любовь»: Состоялась премьера финальной серии цикла «Русские. XXI век»
#подмосковье
#искусство
#выставка
#проекты
#министр
#выставки
#серпуховский музей
Читайте нас в
Акция «Молодёжная неделя цифровых технологий» стартовала в Подмосковье
28 ноября 2023, 12:06

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Московской области стартовала всероссийская акция «Молодёжная неделя цифровых технологий». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Акция проходит в Российской государственной библиотеке для молодёжи. Для гостей запланирована обширная событийная программа, в рамках которой эксперты ведущих компаний в сфере ИТ- технологий проведут в библиотеке лекции, воркшопы, мастер-классы и квизы.

В холле библиотеки с 27 ноября и до конца разместили куар-код, по которому можно проверить свои знания по таким темам, как цифровое потребление, цифровые компетенции и цифровая безопасность. «Цифровой диктант» — специальное событие от Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Кроме этого, гости библиотеке смогут послушать редакторов аудиоиздательства «ВИМБО», менеджера по персоналу Департамента организационного развития компании Ирину Шульженко, а также руководителя спецпроектов и бренд-коммуникаций компании «Авито» Анну Китайкиной.

Стоит отметить, что в рамках акции также пройдет прямой эфир с создателем игровой графики для десятков игр Максимом Михеенко в ВК-сообществе РГБМ.

Читайте также:

В Жуковском пройдёт Х Открытый Кубок КВН главы округа

В Подмосковье пройдет детский кинофестиваль «Зеркало Будущего»

Кинооператор Заболоцкий: «Фильмы помогают изучать корни»
#акция
#безопасность
#библиотеки
#диктант
#эксперты
#компании
#бренд
#программа
#акции
Читайте нас в
«Главное - любовь»: Состоялась премьера финальной серии цикла «Русские. XXI век»
Состоялась премьера финальной серии документального цикла «Русские. XXI век»
28 ноября 2023, 11:56

Фото: «Русские. XXI век»

Состоялась премьера финальной двенадцатой серии документального цикла о героях нашего времени «Русские. XXI век».
Заключительная серия документального сериала получила название «Главное - любовь». Эпизод рассказывает о жителях Калининграда и области, и, как считает продюсер сериала Сергей Меркулов, именно в этой серии зритель сможет разглядеть ту самую мысль, которую создатели хотели донести до аудитории.

Фото: «Русские. XXI век»

По его словам, «Русские. XXI век» говорят о столь простых, но, в то же время, столь важных вещах, которые можно не сразу заметить. О том, как важно творить добро, любить и менять мир к лучшему создатели цикла показали на простых примерах – на историях из жизней наших соотечественников, в которых можно узнать друга, соседа или коллегу.

Фото: «Русские. XXI век»

Именно эти люди, мимо которых мы проходим каждый день, и являются настоящими героями нашего времени. 

«Это чувство звучит лейтмотивом в истории каждого из наших 60 героев, а финальная серия подтверждает это особенно ярко», - подчеркнул Меркулов. 

Фото: «Русские. XXI век»

Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Посмотреть новую серию и самостоятельно ответить на вопрос о человеческом счастье можно в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE.

Читайте также: 

В России представили одиннадцатую серию документального цикла о «героях нашего времени»

«Русские. XXI век»: Десятая серия уникального проекта уже доступна онлайн

В России представили девятую серию документального цикла о «героях нашего времени»
#проект
#счастье
#любовь
#мир
#люди
#продюсер
#сериал
#россияне
Читайте нас в
Достижения.рф