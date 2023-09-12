В Москве начался Международный антифашистский форум-2023

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Так, одной из важных тем форума была недопустимость фальсификации и искажений истории Великой Отечественной и Второй мировой войны, а также умаления роли народов СССР в разгроме фашизма.
«В первую очередь, направить резолюцию Форума в Организацию Объединенных наций, Межпарламентскую Ассамблею СНГ, ОДКБ, а также в посольства зарубежных государств в Российской Федерации», — приводит Общественная Служба Новостей слова Махутова.
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