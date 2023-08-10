В Москве пройдёт фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди»

Парк Малевича — это настоящий рай для всех любителей активного отдыха: 15,4 км освещенных пешеходных дорожек приведут вас к самым удивительным местам леса — уютному пруду с утками, волшебной липовой аллее и каскадным водопадам.

В летнем сезоне в парке Малевича можно прокатиться на велосипеде, сыграть партию настольного тенниса или побороться в воркауте на спортивной площадке, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.



Парк Малевича — площадка, открывшаяся в декабре 2020 года в Одинцовском городском округе, для длительного экспонирования искусства и паблик-арта XX-XXI веков.



«При чем тут Малевич?» Ответ скрывается в каждом уголке парка! Основа концепции парка заключается в имени великого русского художника Казимира Малевича, который часто бывал в соседней Немчиновке и вдохновлялся окрестными пейзажами. Так и появилась идея пространства, дополненного природными образами, малыми и большими архитектурными формами в стилистике русского супрематизма и узнаваемых во всем мире работ известного авангардиста.

Пространство наполнено художественными отсылками к творчеству знаменитого русского художника.

Подмосковный парк открыт круглосуточно для посетителей.

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