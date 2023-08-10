В Москве пройдёт фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди»

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«В этом году тема конкурса – «Бабье лето». В номинациях «Большой сад» и «Малый сад» будет представлено 11 проектов ведущих дизайнеров России, ещё пять – в категории «Сад-инсталляция». Экспертам предстоит оценить 12 садов начинающих специалистов», — приводит АГН «Москва» сообщение сайта мэра Москвы.
В этом году председателем жюри фестиваля станет завкафедрой ландшафтной архитектуры Московского архитектурного института Екатерина Прокофьева. Кроме неё в жюри будут преподаватели ландшафтного проектирования и известные садовые дизайнеры из Москвы и Санкт-Петербурга.
До этого сообщалось, что телеведущая Роза Сябитова преобразила имеющийся у неё загородный участок. Как передают «Дни.ру», она с трепетом ухаживает за садом, в котором есть ягоды клубники, смородины, вишни, а также такие цветы, как розы, тюльпаны, пионы, лилии и т.д.
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