В Москве состоится молодёжный форум «Наследие»

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Сам форум будет длиться с 30 сентября по 25 ноября.
«Форум пройдёт в шестой раз. Впервые к участию приглашаются те, кто изучает информационные технологии. Главная идея неизменна – интегрировать молодёжь в процесс сохранения памятников архитектуры, научить работать с объектами культурного наследия. Ребята на практике узнают, как формируется идентичность города и создаются новые точки притяжения для жителей и туристов», – приводит АГН «Москва» слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
А 14 сентября в Новом театре в Москве пройдёт показ спектакля Эдуарда Боякова «У премьер-министра мало друзей. 1911». Как передают «Дни.ру», постановка расскажет о Петре Столыпине, представителе древнего аристократического рода.
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