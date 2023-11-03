В Москве волонтёры прошли подготовку к выставке-форуму «Россия»

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Более 1,5 тыс. волонтёров в Москве прошли подготовку к международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.
«Больше 5 тыс. человек будут помогать с организацией и проведением этого международного события. Набор в волонтёрский корпус продолжится вплоть до 31 марта следующего года. Подать заявку можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтёр», – приводит АГН «Москва» слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Задачами волонтёров на форуме будет помощь гостям в навигации и ориентировании в павильонах, а также знакомство людей со специальным мобильным приложением выставки.
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