В Можайске откроется выставка «Первый историограф государства Российского»

Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа
В Бородинском музее начнет работать выставка «Первый историограф государства Российского». Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского городского округа.
Выставка будет посвящена 220-летней годовщине присвоения звания первого историографа Николаю Михайловичу Карамзину.
Основные экспозиции будут посвящены работе Карамзина «История государства Российского». Произведение стало первой систематической попыткой создать обширный исторический обзор, который основан на документальных источниках.
Гости выставки смогут познакомиться с уникальными документальными материалами, рукописями, фотографиями,а также экспонатами, которые связаны с жизнью и творчеством Карамзина.
Выставка начнет работать для посещения с 10 ноября в зале экспозиции «Бородинское поле. Вехи истории» Императорского дворца.
Стоит отметить, что билеты на выставку можно приобрести на официальном сайте музея.
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Основные экспозиции будут посвящены работе Карамзина «История государства Российского». Произведение стало первой систематической попыткой создать обширный исторический обзор, который основан на документальных источниках.
Выставка начнет работать для посещения с 10 ноября в зале экспозиции «Бородинское поле. Вехи истории» Императорского дворца.
Стоит отметить, что билеты на выставку можно приобрести на официальном сайте музея.
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Мира Полтева