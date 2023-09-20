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В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихова» пройдет военно-патриотическая игра

20 сентября 2023, 17:43
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» — филиале государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» пройдет военно-патриотическая игра «Летучие отряды князя Н. Д. Кудашева», в которой примут участие школьники из Чехова и Подольска, а также студенты высших и средних учебных заведений.

Подготовка к военно-патриотической игре «Летучие отряды князя Н. Д. Кудашева» была долгой и серьёзной, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С участниками игры на протяжении полугода проводились занятия, которые помогли закрепить знания об основных событиях войны 1812 года, полководцах русской и французской армий и многом другом. Занятия проводили ответственные сотрудники музея-заповедника.


Основной этап игры начнётся 28 сентября в 12:00. В нём примут участие 12 отрядов.

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Московский театр иллюзии откроет 35-й сезон в сентябре.
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#игры
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Московский театр иллюзии откроет 35-й сезон в сентябре
19 сентября 2023, 15:26

Фото: Московский театр иллюзии

22 сентября юбилейный сезон на Основной сцене откроется иллюзионным шоу «Карнавал магии».
В 19:00 по адресу ул. Лазо зрители смогут увидеть, как человеку удается парить в воздухе вопреки законам физики. Им покажут, как за несколько секунд иллюзионисты смогут сменить несколько десятков нарядов, а также освободиться из цепей и замкнутых пространств. Все представление будет сопровождаться танцами, световыми эффектами и ярким музыкальным оформлением.


 
В этот же день Сцена на Перовской представит на открытии премьеру этого года — спектакль «Дачники». Его выпустили к юбилею Максима Горького. Постановка стала первой работой заслуженного артиста России Сергея Векслера в статусе главного режиссера Театра Иллюзии. Начало спектакля в 19.00 по адресу: ул. Перовская, 75. 


 
В октябре Театр Иллюзии представит сразу 4 премьеры, в том числе комедию А. Островского «Таланты и поклонники» в постановке Сергея Векслера, иллюзионное шоу «Телепорт», театрально-цирковой спектакль «Королевство цЫркляндия» и спектакль-фэнтези «Осторожно, Динозавры».

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#шоу
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Более 17 тысяч человек побывали на мероприятии «Живописный парк» в Подмосковье
18 сентября 2023, 16:37

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 16 сентября, в парках Московской области проходило мероприятие «Живописный парк», где гости могли принять участие в пленэрах, мастер-классах, ярмарках, посетить концерты, фотозоны и многом другом.

Мероприятия проходило на территории почти 80 парков, которое посетили свыше 17 тысяч человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всех посетителей парков ждали площадки для покупки экологических товаров для декора и дома, ЭКО-акции, тематические площадки миниатюрных садов и арт-инсталляции «Сад ветра», ярмарки ремесленников «ЭкоДом» и многое другое.

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#акции
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Парк «Серебряный» подготовил для жителей Подмосковья интересную программу
18 сентября 2023, 09:48

Фото: istockphoto / jacoblund

Стало известно расписание мероприятий, которые пройдут в парке культуры и отдыха «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды.
В период с 10 по 23 сентября в парке «Серебряный» жители смогут посетить спортивные мероприятия под руководством профессиональных тренеров, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды. 

День и время проведения мероприятий можно увидеть на карточке. 


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В Мариуполе открыли отреставрированный памятник художнику Куинджи
17 сентября 2023, 19:25

Фото: iStock/andriano_cz

В Мариуполе открыли отреставрированный памятник художнику Архипу Куинджи, который был разрушен из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Памятник, который был сильно повреждён от выстрела украинского танка, отремонтирован и вновь установлен в одном из скверов города. Вокруг него расположилась уличная выставка репродукций полотен известного художника. 

Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил благодарность Российскому военно-историческому обществу (РВИО), а также местным жителям и строителям, которые поспособствовали реставрации и возращению памятника на прежнее место. Также он отметил, что для региона важно сохранить историческую память, поэтому работа с РВИО продолжится. 

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Найдено неизвестное ранее полотно великого художника Рафаэля
В частной коллекции нашли неизвестное изображение Марии Магдалины кисти Рафаэля
17 сентября 2023, 14:29

Фото: iStock/Davide Zanin

В одной из частных коллекций была найдена ранее неизвестная картина Рафаэля Санти. Об этом сообщили организаторы международной конференции, которая посвящена творчеству великого художника эпохи Возрождения, проходящей в городе Пергола в Италии.
Изображение Марии Магдалины датируется 1504 годом. Изображение нанесено на тополиную доску, размер которой составляет 46х34 см.

Уточняется, что картина была найдена за пределами Италии, где творил великий живописец.

Установить авторство полотна удалось после проведения ряда исследований.

Кроме того, удалось выяснить, что Рафаэль писал Магдалину с жены своего учителя Пьетро Перуджино – Кьяры Фанчелли.

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#картина
#италия
#культура
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В Мытищах проходит VIII Московский областной фестиваль «Подмосковье — территория дружбы»
16 сентября 2023, 18:51

Фото: Сергей Хакимов пресс-служба фестиваля «Подмосковье – территория дружбы»

На площади перед ДК «Яуза» артисты творческих объединений со всего Подмосковья исполняют для зрителей национальные песни и танцы в традиционных народных костюмах.
Организатором мероприятия традиционно выступает министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области при поддержке администрации г.о. Мытищи.

 «В Московской области проживает много разных национальностей. И фестиваль «Подмосковье – территория дружбы» мы проводим уже не первый год. Но важно знать, что это не просто мероприятие, куда можно прийти всей семьей, весело и интересно повести время, поесть вкусной еды и различных сладостей. Это еще одна возможность для всех почувствовать, что мы обязаны жить в уважении, относиться друг к друг с трепетом и любовью», - сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
 
На площади у дома культуры поставлены специальные домики-стенды, где для гостей представлена выставка национального прикладного искусства. Среди экспонатов - вещи и предметы народных промыслов России, Азербайджана, Армении, Дагестана, Татарстана и Мордовии.

«Уже 8 год мы организовываем чудесный фестиваль. В России уже более века живут разные народы с разной культурой, традициями и верой. На фестивале представлены, конечно же, не все народности, которые активно участвуют в жизнедеятельности нашего Подмосковья, нашего государства, а также в специальной военной операции – сражаются плечом к плечу на передовой, как в годы Великой Отечественной войны», - отметил председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Московской области Рушан Аббясов.

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Больше 100 музыкальных инструментов появились в подмосковной Дубне
16 сентября 2023, 11:52

Фото: IStock/puhimec

Больше 100 музыкальных инструментов закупили учреждения культуры Дубны. Теперь воспитанники местной хоровой школы мальчиков и юношей, а также детской музыкальной школы смогут играть на новых балалайках, дорах и баянах.
Новые инструменты появились в Дубне благодаря программе «Культура Подмосковья» в рамках национального проекта «Культура». Так, Детская хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна» в новом учебном году получила пять балалаек, три домры, девять пианино и ударную установку.

В Детскую музыкальную школу Дубны по той же губернаторской программе поступили 10 баянов, восемь аккордеонов, четыре пианино и два рояля. В последний раз инструменты в ДМШ обновлялись почти полвека назад. Программа рассчитана на два года, и на будущий год школу ждёт новое пополнение – ещё 18 пианино, рассказали в пресс-службе администрации Дубны. 

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В подмосковных парках проведут интересное мероприятие «Живописный парк»
15 сентября 2023, 16:00

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 16 сентября, в парках Московской области пройдёт мероприятие «Живописный парк».

Все желающие смогут принять участие в пленэрах, мастер-классах, ярмарках, посетить концерты, фотозоны и другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всех посетителей парков будут ждать площадки для покупки экологических товаров для декора и дома, ЭКО-акции, тематические площадки миниатюрных садов и арт-инсталляции «Сад ветра», ярмарки ремесленников «ЭкоДом» и многое другое.

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#эко
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#путешествие
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#ярмарки
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В Мытищах состоится областной фестиваль национальных культур
15 сентября 2023, 15:00

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

В субботу, 16 сентября, в подмосковных Мытищах пройдёт VIII Московский областной фестиваль национальных культур «ПОДМОСКОВЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ».

Областной фестиваль национальных культур организован Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области при поддержке администрации городского округа Мытищи.

Основной целью фестиваля является обмен и выстраивание добрых отношений между разными национальностями, проживающими на территории подмосковного региона.

Для гостей подготовили праздничную программу с концертами, выставками, мастер-классами и многим другим. А также, в рамках фестиваля всех гостей угостят пловом и горячими напитками.

Программа фестиваля начнётся в 11:00. Вход на фестиваль бесплатный. 

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