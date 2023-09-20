В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихова» пройдет военно-патриотическая игра

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Подготовка к военно-патриотической игре «Летучие отряды князя Н. Д. Кудашева» была долгой и серьёзной, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
С участниками игры на протяжении полугода проводились занятия, которые помогли закрепить знания об основных событиях войны 1812 года, полководцах русской и французской армий и многом другом. Занятия проводили ответственные сотрудники музея-заповедника.
Основной этап игры начнётся 28 сентября в 12:00. В нём примут участие 12 отрядов.
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