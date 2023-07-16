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В музее-заповеднике имени Тютчева продолжается традиционный фестиваль «Сенокос в Муранове»

16 июля 2023, 09:49

Фото: Радио 1

В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» 15–16 июля проходит традиционный фестиваль народной культуры «Сенокос в Муранове». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для посетителей усадьбы в эти дни подготовили яркую и насыщенную программу. Гости смогут принять участие в народных играх и забавах, покататься на лошадях, погулять по большому приусадебному парку. Пройдут в усадьбе и мастер-классы – жители Подмосковья смогут научиться лепке из глины, шитью игрушек, живописи и многому другому.


«Это самая честная усадьба Подмосковья и самая главная культурная точка Пушкинского городского округа. В далеком 2000 году коллеги создали данный фестиваль, который основан на народной традиции косьбы, заготовки еды для скота, чтобы семьи смогли просуществовать до следующего сезона. Сенокос – это дело народное, дело всех, все деревни собирались, шли в поле, заготовки делали, это большое дружное событие, которое становилось местом единения всего народа. На этом фоне мы подхватили эту традицию, и сейчас уже 22 раз проводим этот фестиваль», - поделился директор музея-заповедника усадьбы «Мураново» Александр Богатырев.




В рамках фестиваля также состоится концерт, на котором выступят лучшие фольклорные и инструментальные коллективы Подмосковья. Будет работать большая ярмарка, где гости могут приобрести товары ручной работы, предметы народных промыслов, книги и многое другое.


«Это традиционный праздник, ежегодно ключевыми событиями являются фольклорные выступления коллективов, ярмарочная торговля, анимационная программа, и сам покос травы. Ежегодно мы договариваемся с ведущими коллективами Москвы и Подмосковья, с ремесленниками, с мастерами, которые работают в различных техниках. В этом году из новшеств, у нас проходит книжная ярмарка. Подготовкой мы начинаем заниматься заранее, еще в конце прошлого года спланировали это мероприятие, а все договоренности проходили за полтора месяца до события», - отметила организатор фестиваля Анна Стратанович.



Кроме того, гости смогут побывать на экскурсиях по экспозиции музея-заповедника, принять участие в квесте «Тютчев 220», посетить выставку «Тютчев и Аксаков: в чем сила России?» и даже научиться играть в крокет. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#Мураново
#сенокос
#фестиваль
#Минкульт
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Фёдор Краско сообщил об отсутствии изменений в состоянии отца — народного артиста Ивана Краско
15 июля 2023, 01:39

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Изменений в состоянии народного артиста России Ивана Краско, который был экстренно госпитализирован и прооперирован в Санкт-Петербурге из-за последствий перенесенного инсульта, пока нет. Как сообщил ТАСС сын 92-летнего актёра Фёдор Краско, его отец периодически приходит в сознание.
По словам Фёдора Краско, ему пока не удалось связаться с отцом напрямую, так как тот по-прежнему находится в реанимации. «Пока он не переведен в палату, мне вообще не дают с ним никак связаться. Ему потом только телефон отдадут», — объяснил он журналистам.

Артиста Ивана Краско, известного зрителю по таким проектам, как «Тарас Бульба», «Мастер и Маргарита», «Улицы разбитых фонарей» и другим, госпитализировали вчера в медицинский центр имени Алмазова с инсультом. Актёр не чувствует всю левую часть тела и лица.

Помимо этого, у 92-летнего артиста артериальная гипертензия и нарушение кровообращения в мозге. Эти недуги осложняют состояние актёра. Как уточняет Telegram-канал Mash, у Краско это уже четвёртый инсульт. По сведениям РБК, в 2021 году народный артист России переболел коронавирусной инфекцией, а после проходил реабилитацию из-за отслоения сетчатки глаза. В июле 2022 года его снова госпитализировали из-за проблем с сердцем и жидкости в легких.

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#Иван Краско
#Фёдор Краско
#артисты
#операция
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В Рузе прошел первый день фестиваля йоги «Сердце лета»
14 июля 2023, 23:36

Фото: Радио 1

В парке культуры и отдыха «Городок» в Рузе с 14 по 16 июля пройдет семейный йога-фестиваль «Сердце лета».
Целых три дня в парке будут проходить интересные занятия – гости смогут попробовать в себя в разных видах йоги, медитации, шаманских и тибетских практиках. Тренировки будут проводить лучшие преподаватели со всей России.



«Я несколько лет назад начал заниматься йогой, погрузился, проникся во все это. Поэтому я решил, что нужно приобщить людей к этому движению. У нас изначально должна была быть другая локация, но в результате мы выбрали парк «Городок» в Рузе, где прекрасная атмосфера для проведения практик», - рассказал организатор йоги-фестиваля «Сердце лета» Эдуард Галушкин.

Все желающие также смогут принять участие в мастер-классах, продегустировать органические фермерские продукты, посетить ярмарку уникальных товаров и предметов ручной работы. Все три дня для гостей будет работать фудкорт с вкусной и здоровой едой.



«Сегодня для участников фестиваля я провела гонг-медитацию. Гонг, это звукомассаж, он расслабляет, очищает, заряжает, это все полезно для человека. Гонг- это вселенский инструмент очищения, он очищает человека на физическом уровне, тело может онеметь, на ментально уровне, это когда человек чувствует себя некомфортно, то есть энергия неправильно течет, и на психологическом уровне, ведь в каждом из нас заложены определенные установки, страхи, все это надо вынимать и гонг в этом помогает», - поделилась инструктор по гонг-медитации, кундалини, осознанного расслабления Оксана Артамохина.


   Помимо этого, для жителей Подмосковья организована отдельная зона для детей с практиками и анимацией. Пока родители будут практиковаться в правильном выстраивании асан, дети смогут весело провести время под присмотром профессиональных аниматоров.

«В какой-то момент мое тело почувствовало, что ему нужна йога, и я его послушала. Первое время было непросто, а потом тебе начинает это нравится. Думаю, что каждому надо попробовать йогу и это можно сделать на фестивале», - отметила участница фестиваля Светлана.



Посетить ярмарку, фуд-корт и детскую зону можно бесплатно. Если вы хотите принять участие в практиках, необходимо приобрести билет. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#Руза
#фестиваль
#йога
#Подмосковье
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Усадьба Шахматово приглашает жителей Подмосковья пройти по экотропе в музее-заповеднике Менделеева и Блока
14 июля 2023, 23:04

Фото: музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока / Татьяна Гроздова

В государственном мемориальном музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока появилась лесная экотропа, протяженностью 2 км. Ее назвали «Вдоль малинового ручья». Экотропа огибает усадьбу Шахматово в Солнечногорском округе.
Экотропы  —  проект, которому уже несколько лет. Это маршруты между усадьбами, по которым сто лет назад гуляли и Блок, и Менделеев. И вот одна из таких троп, появилась на территории усадьбы «Шахматово».


Это лесная тропа, оборудованная лавочками и информационными щитами, на которых можно получить информацию о флоре, фауне, об исторических событиях, связанных с нашими местами. Тропа проходит по территории усадьбы и дает дополнительное пространство для прогулок посетителям. Теперь — не только по мемориальной части, где расположены постройки, но и по подмосковному лесу, по почти первозданной природе. 



Тропа проходит вдоль русла Малинового ручья. Проект был поддержан Русским географическим обществом. 

«Работы по благоустройству продолжаются, но экотропа уже доступна для прогулок», — отметила заведующая научно-просветительским отделом музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока Татьяна Гроздова. 


 
По Шахматовскому лесу уже прогулялись несколько десятков человек. В планах обустроить и другие экотропы, связанные с путешествиями Александра Блока и Дмитрия Менделеева. Например, маршрут от Шахматово до усадьбы Боблово. Его протяженность – около 15 км.


 
«Экотропа проходит по лесному массиву, поэтому мы настоятельно рекомендуем выбирать удобную обувь, закрытую одежду, использовать средства от насекомых, брать с собой воду, надевать головные уборы. Тропа пролегает по холмистой местности. Мы просим посетителей рассчитывать свои силы. Людям с проблемами опорно-двигательного аппарата или сердечно-сосудистыми заболеваниями оценивать свои возможности. Тропа оборудована лавочками, мостиками и указателями. Улучшения возможны в будущем по потребностям посетителей и по возможностям музея-заповедника», — поделилась Татьяна Гроздова.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#усадьба
#Шахмотово
#экотропа
#Подмосковье
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Эдгард Запашный: «Пугачёва сама себя хоронит, как творческую личность»
14 июля 2023, 18:18

Фото: istockphoto.com/Михаил Воскресенский

Директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что эстрадную певицу Аллу Пугачёву, которая ранее была звездой российской эстрады, сейчас уже забывает публика.
«Пугачёва сама себя хоронит, как творческую личность. Если Кобзон ушёл великим, то Пугачёва уходит, сама себя закапывая. Будут ли про неё говорить, что она великая? Нет, потому что всё то, что она сделала — не вызывает уважения», — пояснил в проекте «Абзаца» «Так сказать» Запашный.

А писатель Сергей Лукьяненко заявил, в свою очередь, что в нашей стране долго процветали творческие люди, интеллигенция, в частности, писатели, которые ненавидят Россию.

«Любой предатель, бежавший на Запад, будет отрабатывать изо всех сил ту свою пайку», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Лукьяненко.

До этого писательница Мария Арбатова заявляла, что беда российских элит в том, что они максимально западноцентричны.

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#шоу-бизнес
#Россия
#культура
#писатели
#певцы
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В Химках приступили к ремонту малой сцены театра «Наш Дом»
14 июля 2023, 14:20

Фото: администрация г. о. Химки

В театре «Наш Дом» начался интерьерный и косметический ремонт малой сцены. В предстоящем сезоне камерный зал обретёт обновлённое фойе и расширенное театральное пространство, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.
«Наш дом» – один из лучших профессиональных театров в регионе. В его репертуаре более 90 взрослых и детских постановок. В 2016 году мы подарили театру большую сцену на улице Калинина, а сейчас на ремонте малая, на улице Маяковского», – приводит слова Волошина пресс-служба администрации городского округа. 
Большую сцену на 270 мест на улице Калинина городская администрация подарила театру в честь 20-летнего юбилея со дня основания. Здание оснащено пандусами и подъёмниками для зрителей с ограниченными возможностями. В нём также есть современная световая и звуковая аппаратура, устройство для вертикальной смены декораций. 
Открытие новой театральной площадки состоялось благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьёву в рамках реализации муниципальной программы «Культура городского округа Химки». 

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Химки
#театр
#ремонт
#Наш Дом
#культура
#искусство
#Дмитрий Волошин
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В Подмосковье стартует XX Фестиваль уличного кино
13 июля 2023, 16:00

Фото: istockphoto / alffoto

В Московской области начались показы программ XX фестиваля уличного кино, на котором жители и гости региона смогут посмотреть лучшие короткометражные фильмы последних лет.
В Подмосковье пройдут 26 кинопоказов на территории муниципалитетов региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей фестиваля познакомят с новыми фильмами и предложат проголосовать за лучшие. 


Фестиваль уличного кино проводится каждый год, на нем показывают лучшие отечественные короткометражные фильмы. 

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#Кино
#уличное кино
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#фестиваль кино
#кино под открытым небом
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Серпуховский художественный музей ждет жителей Подмосковья на выставку «Юсуповы: род, история, коллекция»
13 июля 2023, 15:24

Фото: Радио 1

На выставке впервые в стенах регионального музея представлено около 400 предметов — собрание Государственного музея-заповедника «Архангельское».
Основную часть этого собрания составляют художественные коллекции, книги и бытовые предметы, принадлежавшие до 1918 г. князьям Юсуповым и составлявшие внутреннее убранство усадьбы Архангельское — их подмосковной резиденции, превращенной в 1919 г. в музей.



«Для людей на выставке становится большим открытием, что с начала формирования рода Юсуповых, каждая личность - яркая, интересная и значимая, и все они сделали большой вклад в историю страны. Уникальность семьи Юсуповых в том, что у них всегда был один наследник. Все состояние, капитал они наследовали по одной ветви, оно не разделялось. А второй момент, это педантичность, скрупулёзность и склонность к бюрократизму этого рода. Все записано, все посчитано, вся коллекция, библиотека систематизирована и велись под запись. Даже у нас на выставке представлены бухгалтерские книги производства, вещей, которые расписаны по комнатам. И в этом есть своя уникальность и причина успеха этой семьи», - поделилась заведующий научно-просветительского отдела серпуховского историко-художественного музея Оксана Ловкова.



Цель организаторов выставки - показать, с одной стороны, индивидуальный жизненный путь самых известных представителей семьи Юсуповых и их индивидуальные черты, а с другой — то, что их объединяло: память о происхождении, служение Отечеству, аристократизм, желание коллекционировать предметы искусства, а впоследствии также стойкость в условиях ударов судьбы и трудной жизни в эмиграции.


 
«Посещаемость этой выставки высокая, у жителей Подмосковья есть интерес к фамилии Юсуповых, поэтому люди приходят. Уникальность выставки в том, что мы впервые сделали выставку таким образом, что она рассказывает не о отдельных личностях или только о предметах коллекции, а показывает полноценную историю, которая рассказывает об истоках рода Юсуповых, вместе с историей коллекционирования. То есть, как их коллекция развивалась вместе с представителями рода Юсуповых», - отметила Оксана Ловкова.


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В пространстве предусмотрено мультимедийно-интерактивное оснащение, которое может дать не только визуально-эстетическое наслаждение, но и погрузить в историю семьи Юсуповых при помощи осязания, слуха и даже обоняния.
 
Выставка проходит до 16 ноября текущего года. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#Юсуповы
#Минкульт
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В Серпухове выступит джазовый ансамбль Федора Андреева
13 июля 2023, 14:24

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

22 июля в Серпухове пройдет выступление джазового ансамбля Федора Андреева в рамках проекта «Объектив России».
Ансамбль Федора Андреева исполнит советские хиты в джазовом стиле в Серпухове 22 июля в 17:00, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Федор Андреев Федор Андреев – один из самых востребованных барабанщиков московской джазовой сцены, он окончил Музыкальное училище имени Гнесиных по классу ударных и начал свою карьеру в оркестре Утесова.

Федор Андреев является постоянным участником проектов «Симфоджаз Братьев Ивановых», «Опера и Джаз», «Венский Бал» на Майорке.

Приобрести билет на концерт можно на сайте.


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#Джаз
#джазовый ансамбль
#Федор Андреев
#Серпухов
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Документальный проект «Русские. XXI век» уже посмотрели почти 900 тысяч человек
13 июля 2023, 13:26

Фото: Авторы проекта «Русские. XXI век»

Интерес к документальному кино растёт. Во многом здесь сказывается кризис среди сценарных идей, а как известно, лучший сценарист – наша жизнь. Это подтверждают документальные проекты, которые посвящены жизни обычных людей – разных возрастов, профессий, национальностей.
Один из них – большой 12-ти серийный документальный цикл «Русские. XXI век». Он уже перевалил за свою половину, съёмочная группа проехала 7 регионов нашей большой страны, в центре внимания оказались 35 самых разных человеческих судеб, а количество зрителей уверенно приближается к одному миллиону. 



По мнению автора проекта Кристины Никитиной, сейчас есть большая потребность видеть на экране обычных людей, которых зритель будет полностью ассоциировать с собой, своими друзьями, соседями, коллегами по работе.

«Нам так и пишут в комментариях, что «это кино о людях и для людей». Мы стараемся держать эту планку. Очень часто наши герои задают вопрос: «Почему я? Я обычный человек». Вот о таких обычных, но абсолютно удивительных людях мы и снимаем наше кино», - уверена Никитина. 

Впереди у съёмочной группы ещё 5 регионов, а это значит, зрители увидят ещё 25 историй о настоящих героях нашего времени.



Фильм доступен в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE. 

Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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