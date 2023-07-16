В музее-заповеднике имени Тютчева продолжается традиционный фестиваль «Сенокос в Муранове»

Фото: Радио 1
В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» 15–16 июля проходит традиционный фестиваль народной культуры «Сенокос в Муранове». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для посетителей усадьбы в эти дни подготовили яркую и насыщенную программу. Гости смогут принять участие в народных играх и забавах, покататься на лошадях, погулять по большому приусадебному парку. Пройдут в усадьбе и мастер-классы – жители Подмосковья смогут научиться лепке из глины, шитью игрушек, живописи и многому другому.
В рамках фестиваля также состоится концерт, на котором выступят лучшие фольклорные и инструментальные коллективы Подмосковья. Будет работать большая ярмарка, где гости могут приобрести товары ручной работы, предметы народных промыслов, книги и многое другое.
Кроме того, гости смогут побывать на экскурсиях по экспозиции музея-заповедника, принять участие в квесте «Тютчев 220», посетить выставку «Тютчев и Аксаков: в чем сила России?» и даже научиться играть в крокет. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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«Это самая честная усадьба Подмосковья и самая главная культурная точка Пушкинского городского округа. В далеком 2000 году коллеги создали данный фестиваль, который основан на народной традиции косьбы, заготовки еды для скота, чтобы семьи смогли просуществовать до следующего сезона. Сенокос – это дело народное, дело всех, все деревни собирались, шли в поле, заготовки делали, это большое дружное событие, которое становилось местом единения всего народа. На этом фоне мы подхватили эту традицию, и сейчас уже 22 раз проводим этот фестиваль», - поделился директор музея-заповедника усадьбы «Мураново» Александр Богатырев.
«Это традиционный праздник, ежегодно ключевыми событиями являются фольклорные выступления коллективов, ярмарочная торговля, анимационная программа, и сам покос травы. Ежегодно мы договариваемся с ведущими коллективами Москвы и Подмосковья, с ремесленниками, с мастерами, которые работают в различных техниках. В этом году из новшеств, у нас проходит книжная ярмарка. Подготовкой мы начинаем заниматься заранее, еще в конце прошлого года спланировали это мероприятие, а все договоренности проходили за полтора месяца до события», - отметила организатор фестиваля Анна Стратанович.
Кроме того, гости смогут побывать на экскурсиях по экспозиции музея-заповедника, принять участие в квесте «Тютчев 220», посетить выставку «Тютчев и Аксаков: в чем сила России?» и даже научиться играть в крокет. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова