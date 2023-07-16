В музее-заповеднике имени Тютчева продолжается традиционный фестиваль «Сенокос в Муранове»

Изменений в состоянии народного артиста России Ивана Краско, который был экстренно госпитализирован и прооперирован в Санкт-Петербурге из-за последствий перенесенного инсульта, пока нет. Как сообщил ТАСС сын 92-летнего актёра Фёдор Краско, его отец периодически приходит в сознание.