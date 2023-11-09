В Музейном комплексе Пантелеимоновского храма в Жуковском состоится кинопоказ

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В воскресенье, 19 ноября, состоится кинопоказ картины «Великая Отечественная в хронике ТАСС» В Музейном комплексе Пантелеимоновского храма в Жуковском. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации города.
Начало показа картины состоится в 14:00, на показ приглашаются все желающие.
Отмечается, что показ фильма будет проведён в рамках Фестиваля правильного кино, в котором Музейный комплекс Пантелеимоновского храма в Жуковском принимает участие. Уточняется, что Фестиваль организован Музеем Победы Москвы.
В Музейном комплексе уже были показаны такие картины, как «Блокадный футбол», «Борзенко: Ринг за колючей проволокой», «Глубокая разведка», «Курская битва в народной памяти: переломное сражение Великой Отечественной войны глазами свидетелей – детей и подростков», а также «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС». Как отметили в пресс-службе, фильмы вызвали позитивные отклики зрителей.
Успели побывать на кинофестивале студенты колледжа «Московия» Жуковского, ученики приходской воскресной школы «Благовест» и учащиеся школы №15.
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Отмечается, что показ фильма будет проведён в рамках Фестиваля правильного кино, в котором Музейный комплекс Пантелеимоновского храма в Жуковском принимает участие. Уточняется, что Фестиваль организован Музеем Победы Москвы.
Успели побывать на кинофестивале студенты колледжа «Московия» Жуковского, ученики приходской воскресной школы «Благовест» и учащиеся школы №15.
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