В Мытищах пройдет фестиваль уличных артистов

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Для гостей фестиваля подготовлена интересная программа с выступлением клоунов, музыкантов, жонглёров, кукольников и многих других, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль начнется шествием уличных артистов, которые приехали из разных уголков России.
Кульминацией вечера станет барабанное и огненное шоу.
Фестиваль начнется в 12:30. Для всех желающих вход свободный.
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