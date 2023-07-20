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В Мытищах пройдет фестиваль уличных артистов

20 июля 2023, 17:42

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В центральном парке культуры и отдыха в городском округе Мытищи 23 июля состоится фестиваль уличных артистов.

Для гостей фестиваля подготовлена интересная программа с выступлением клоунов, музыкантов, жонглёров, кукольников и многих других, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль начнется шествием уличных артистов, которые приехали из разных уголков России.


Кульминацией вечера станет барабанное и огненное шоу.

Фестиваль начнется в 12:30. Для всех желающих вход свободный.


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#Мытищи
#фестиваль
#уличные артисты
#Подмосковье
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В Подмосковье пройдет молодежный форум
20 июля 2023, 17:22

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

Участниками молодежного форума «Подмосковье — это мы» станут 1000 молодых людей.
Для участников форума организаторы подготовили обширную образовательную и развлекательную программу, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«У нас в Подмосковье очень много молодежи — всего более 2 миллионов. Это зачастую активные и инициативные ребята, которые небезразличны к своему региону, которые любят его и предлагают свои проекты, идеи. А в партнерстве с общественными организациями и Правительством области для них открываются двери, за которыми каждый может непосредственно сам участвовать в переменах, развитии Московской области, делать его лучше и комфортнее», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Молодежный форум «Подмосковье — это мы» проводится для молодых людей, проживающих в Подмосковье, которые станут наблюдателями на выборах губернатора в сентябре. 

На форум приглашены активисты основных молодежных и добровольческих организаций Подмосковья таких как МГЕР, РСО, «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры Победы», «Волонтеры Культуры» и Молодежный парламент.

На форуме выступят известные артисты, организаторы подготовили различные тематические фотозоны, а желающие смогут также принять участие в подготовленных мастер-классах по народным художественным промыслам или в панельной дискуссии «Достижения Подмосковья».

Гостями молодежного форума станут министры Московской области, депутаты Государственной Думы и Московской областной Думы.
«Нам важно показать, сколько всего в Московской области делается для молодежи. Что к молодым людям прислушиваются, реализуют их проекты и идеи. Что молодежи самой важно включаться в процесс развития Подмосковья, не оставаться в стороне. Форум совместит в себе продуктивную образовательную часть и стильное, интересное мероприятие. Кончено, обсудим с участниками и то, что ещё необходимо сделать для нашего региона», — отметила депутат Московской областной Думы, куратор проекта «Подмосковье — это мы» Линара Самединова.
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Представителей молодежи приглашают принять участие во Всероссийском молодежном форуме, который будет проходить на территории Московской области.

Фестиваль «Таврида.АРТ» состоится в августе.
#Екатерина Швелидзе
#Форум
#молодежный форум
#Подмосковье
#молодежь
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Храму Долгопрудного пожертвовали уникальное пасхальное яйцо
19 июля 2023, 16:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В храме Преображения Господня в Долгопрудном теперь можно увидеть уникальное пасхальное яйцо из калёной стальной проволоки и муранского стекла. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Автор произведения – художник-дизайнер Светлана Евдокимова. Недавно по заказу Сретенского монастыря она изготовила рождественскую звезду для вертепа и пасхальное яйцо для Царских врат обители. Одна из прихожанок увидела эти произведения и решила пожертвовать Благочинию копию яйца. Его дизайнер сделала специально для храма.
«Благодаря жертвовательнице пасхальное яйцо стало украшением центрального паникадила. Теперь все прихожане храма Преображения Господня могут увидеть этот символ», – поделился благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов.
Евдокимова – обладательница Диплома лауреата I степени Российской премии в области искусства обработки стекла. Она единственный российский художник, работы которого выставлялись на Венецианской биеннале 2022. Художница создала уникальную технику, объединяющей объёмный графический рисунок из стальной проволоки и живопись из огня и стекла.

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#Долгопрудный
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#религия
#искусство
#культура
#художница
#Московская область
#Подмосковье
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Названа причина смерти актёра из «Улиц разбитых фонарей» и «Азазеля» Александра Орловского
19 июля 2023, 03:24

Фото: iStock/ffikretow

Cтали известны результаты судебно-медицинской экспертизы, установившей причины смерти известного актера Александра Орловского. По информации портала «Кино-театр.ру», артист скончался от сердечной недостаточности.
Напомним, что тело 60-летнего Орловского обнаружили лишь спустя 8 дней после его кончины в запертой квартире в Благовещенске.

Александр Орловский снялся в 39 полнометражных фильмах и сериалах. В 2001 году сыграл в фильме «Агент национальной безопасности», а в 2003 году принял участие в экранизации романа «Азазель». Среди его работ «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Морские дьяволы».

В 2014 году актёр переехал в Благовещенск и с того времени не снимался в кино и не выходил на театральную сцену.

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#экспертиза
#Александр Орловский
#смерть актера
#кино
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В Подмосковье за неделю провели более 40 ярмарок
18 июля 2023, 18:10

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фермерские ярмарки прошли на территории 26 городских округов Московской области.
На ярмарках были представлены фермерские товары, такие как домашних хлеб, мясная и рыбная продукция, кондитерские изделия и многое другое. Посетители ярмарок смогли приобрести продукцию региональных сельхозпроизводителей, не содержащую искусственных добавок, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На прошедшей неделе  в Подмосковье было организовано 42 ярмарки. Из низ 34 тематических и 8 - сельскохозяйственных. В основном ярмарки были дачной тематики, где жители могли приобрести инвентарь, семена, рассаду и другие товары», — рассказал курирующий министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов. 

Тематические ярмарки «Товары регионов России», «Сад, огород», «Товары для дома и дачи», «Праздник сластен» и многие другие пользовались огромной популярностью у жителей региона. Также, состоялись ярмарки посвященные Дню любви, семьи и верности, Дню молодежи и Дню дружбы.

Ознакомиться с адресами проведения ярмарок можно на сайте.

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#Ярмарка
#фермер
#фермерская продукция
#Георгий Филимонов
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Дворцовый мост в Петербурге разведут в честь 130-летия Владимира Маяковского
18 июля 2023, 17:23

Фото: istockphoto / Anna_Pakutina

В среду, 19 июля, исполняется 130 лет со дня рождения поэта Владимира Маяковского.
В Санкт-Петербурге музыкальное сопровождение звукового шоу «Поющие мосты» в ночь с 21 на 22 июля и с 22 на 23 июля будет состоять из композиций творческого содружества русских композиторов «Могучая кучка». 
 
Над Невой жители и гости города смогут услышать «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова, Колокольный звон из оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, увертюру на темы трех русских песен Милия Балакирева. Отметим, что организатором мероприятия является «Петербургский дневник». 

Отметим, что проект «Поющие мосты» проводится с помощью уникальной смарт-системы распределённия звука. Система входит в состав системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, при этом ее применяют для общественных и культурных городских концертов. 

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Акцию «Ночь в парке» в Чехове посетили более 9 тысяч человек. 
 
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#Петербург
#Маяковский
#мост
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Акцию «Ночь в парке» в Чехове посетили более 9 тысяч человек
18 июля 2023, 15:04

Фото: istockphoto / Osvaldo Maldonado

Чеховский городской парк культуры и отдыха посетили более 9 тысяч жителей и гостей города в рамках областной акции «Ночь в парке».
Областная акция «Ночь в парке»проходила в Подмосковье во второй раз. 

Для участников акции в Чеховском городском парке подготовили различные активности, мастер-классы, творческие площадки и многое другое.
«В прошлом году мы впервые провели эту акцию и получили массу положительных откликов от жителей. В этом году мы значительно расширили программу и локации, чтобы каждый смог найти для себя активности по своему вкусу и предпочтению», — написал глава городского округа Чехов Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
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В этом году подмосковной Дубне исполняется 67 лет. Для жителей и гостей округа подготовлена обширная праздничная программа.
#Чехов
#Ночь в парке
#акция
#областная акция
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В Дубне отметят День города
18 июля 2023, 13:50

Фото: istockphoto / eugenesergeev

В этом году подмосковной Дубне исполняется 67 лет. Для жителей и гостей округа подготовлена обширная праздничная программа.
В программе мероприятия запланирована интерактивная программа для детей, праздничные мероприятия, розыгрыши, концерты, фестиваль экстремальных видов спорта, фестиваль фейерверков и многое другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Дубна.
«У нас подготовлена большая интересная программа, будет и много сюрпризов. Приглашаю всех отпраздновать День города вместе с нами!», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.

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ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе.

В подмосковной Дубне специалисты приступили к строительству второй очереди площадки скейт-парка площадью 680 кв. метров.

На территории Дубны специалисты подготовили траншеи для прокладки кабеля для установки новой системы освещения.
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#Максим Тихомиров
#праздник
#фестиваль
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В лесу под Люберцами приступили к съёмкам фильма
17 июля 2023, 19:02

Фото: Комлесхоз МО

Натура в Томилинском лесничестве на берегу Большого Люберецкого карьера была выбрана для съёмок кино. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
К производству художественного фильма под рабочим названием «Юматов» приступила кинокомпания «АВК Продакшн» по заказу телеканала «РЕН ТВ». Соблюдение правил пожарной безопасности во время съёмок контролирует лесная охрана Подольского Мособллеса.
«Во время съёмок нарушений лесного законодательства мы не выявили. Пока нельзя раскрывать сюжетную линию будущего фильма и имена актёров, принимающих участие в проекте», – сказал старший участковый лесничий Подольского филиала Мособллеса Сергей Луценко.
Он пожелал всем участникам творческого процесса его успешного завершения и удачного проката. 

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#Московская область
#Подмосковье
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В Дмитрове открылась уникальная выставка
17 июля 2023, 15:15

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В музейно-выставочном комплексе Дмитровского музея-заповедника «Дмитровский кремль» состоялось открытие экспозиции эстампа великого испанского художника Франсиско Гойи «Сумерки и свет».
Выставка открылась благодаря сотрудничеству администрации Дмитровского городского округа, Государственного центрального музея современной истории России, Центра кинофестивалей и международных программ и компании «КиноФокус», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Посетители уникальной выставки смогут увидеть 80 листов из серий «Капричос» («Причуды») и 18 листов из серии «Диспаратес» («Глупости»).
«От имени главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного приветствую наших друзей, которые помогли организовать эту прекрасную выставку работ великого испанского художника. Нас связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество, и каждое новое совместное мероприятие – это яркое событие. А сотрудничество с Государственным центральным музеем современной истории России – новая ступень развития культурной жизни Дмитровского округа, — рассказала начальник управления культуры Дмитровского городского округа Ирина Костышина.
Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова выступила со словами благодарности и отметила, что будет еще не мало новых проектов, которые будут представлены в подмосковном Дмитрове. 

Президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова поделилась, что рада сотрудничеству и новый проект, представленный в Дмитрове уже находится на стадии разработки. 

Посетить выставку великого испанского художника Франсиско Гойи «Сумерки и свет» можно до 10 сентября текущего года.

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#Дмитровский Кремль
#Илья Поночевный
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