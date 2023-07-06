В Мытищах пройдет «Парад невест»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
В подмосковных Мытищах в Парке мира состоится флешмоб-шествие девушек в свадебных нарядах.
Также, для участия необходимо написать текстовое сообщение с пометкой «хочу на Парад» на номер телефона 8 (936) 241-05-59.
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Алиса Сергиенко