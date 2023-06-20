В ночь на 22 июня в Петербурге над Невой прозвучит «Катюша»

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«Катюша» прозвучит в рамках шоу «Поющие мосты»
Во время звукового шоу «Поющие мосты» в ночь на 22 июня в Санкт-Петербурге прозвучит знаменитая композиция «Катюша».
Отмечается, что при подготовке плейлиста ко Дню памяти и скорби были использованы фрагменты первой части Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, архивные записи Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, а также инструментальные версии песен «На безымянной высоте», «Три танкиста», «Прощание славянки», и другие легендарные композиции.
Шоу «Поющие мосты» проходит в городе с 2016 года.
Ранее сообщалось, что в ночь с 19 на 20 мая в Санкт-Петербурге начнётся сезон «Поющих мостов», пролёты Дворцового моста украсят тематической лазерной проекцией. Мост будет разведён под произведения Сергея Рахманинова к 150-летию композитора.
Отмечается, что при подготовке плейлиста ко Дню памяти и скорби были использованы фрагменты первой части Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, архивные записи Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, а также инструментальные версии песен «На безымянной высоте», «Три танкиста», «Прощание славянки», и другие легендарные композиции.
«Впервые на «Поющих мостах» прозвучит победный голос Лидии Руслановой в архивной записи песни Матвея Блантера «Катюша». Именно голос Руслановой звучал в 1945 году на ступенях Рейхстага», – добавил главный редактор издания – организатора шоу «Поющие мосты» «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.
Шоу «Поющие мосты» проходит в городе с 2016 года.
Ранее сообщалось, что в ночь с 19 на 20 мая в Санкт-Петербурге начнётся сезон «Поющих мостов», пролёты Дворцового моста украсят тематической лазерной проекцией. Мост будет разведён под произведения Сергея Рахманинова к 150-летию композитора.
Мелисса Тимофеева