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В ночь с 11 на 12 августа Дворцовый мост в Петербурге разведут под спортивную музыку

11 августа 2023, 17:39

Фото: istockphoto.com/fordeno

В рамках звукового шоу «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге в ночь с 11 на 12 августа Дворцовый мост будет разведён под тематический спортивный плейлист ко Дню физкультурника.
Так, в плейлист войдут такие композиции, как «Марш футболистов» и «Спортивная честь» Матвея Блантера, «Вечерняя песня» Василия Соловьева-Седого, марш Исаака Дунаевского.

«Спортивный плейлист в прошлых сезонах особенно полюбился петербуржцам, поэтому он стал традиционным. Зрителей ждут и нововведения: особый тематический плейлист подготовлен к 20-летию нашего издания, которое планируем отметить осенью», – отметил главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.


Он подчеркнул, что «Поющие мосты» за время своего существования стали настоящей городской традицией.

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Отборочный тур рок-фестиваля в Красногорске пройдёт 12 августа

В Клину покажут гала-концерт «Ночь Чайковского» под руководством маэстро Башмета

В Москве пройдёт фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди»
#ночь
#песня
#санкт-петербург
#музыка
#спорт
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Отборочный тур рок-фестиваля в Красногорске пройдёт 12 августа
11 августа 2023, 16:45

Фото: администрация г. о. Красногорск

Красногорцы могут принять участие в отборочном туре Фестиваля Рокстории «Красногорск – столица рок-н-ролла VII». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Первый день отборочного тура пройдёт 12 августа на сцене Зелёного театра городского парка. На сцену выйдут 11 исполнителей авторской рок-музыки из Москвы, Подмосковья и Твери – группы ЧЕ, АУТРО, «Гнев Господень», «Юня», НРАВ, ТРИ ЕЛИ, НEFORMAT, Detected Reverse, ПИКА, Gentle punk и ПАСЕКА.

По итогам отборочного тура жюри определит шесть команд для участия в фестивале. Некоторым из групп могут предложить сотрудничество с красногорским сообществом музыкантов.

Фестиваль «Красногорск – столица рок-н-ролла VII» пройдёт в парке Ивановские пруды 2 и 3 сентября. Хедлайнерами станут группы «Крематорий» и СМЕХ. Концерт начнётся в 18 часов, вход на него будет свободным.

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#музыка
#фестиваль
#подмосковье
#московская область
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В Клину покажут гала-концерт «Ночь Чайковского» под руководством маэстро Башмета
10 августа 2023, 15:01

Фото: Минкульт МО

В Усадьбе Демьяново в городском округе Клин 27 августа состоится гала-концерт «Ночь Чайковского». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Министерства культуры и туризма Московской области. Художественным руководителем концерта выступит народный артист СССР Юрий Башмет.
«В программе будет музыка Чайковского. Зрителям предложат уникальное световое и визуальное шоу. В прошлом году концерт проходил на VIII Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского. Тогда его посетили более 10 тыс человек. А в этом году мы решили сделать мероприятие абсолютно самостоятельным», – рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина
На концерте выступят лауреаты недавно завершившегося XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского. За дирижерский пульт встанет маэстро Башмет.
 
Гала-концерт состоится на Большой Поляне усадьбы. Он начнётся в 20 часов. Вход на мероприятие – свободный.

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#искусство
#подмосковье
#московская область
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В Москве пройдёт фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди»
10 августа 2023, 13:12

Фото: istockphoto.com/SVproduction

В Москве с 11 по 20 августа в Северном сквере ВДНХ состоится IX Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди».
«В этом году тема конкурса – «Бабье лето». В номинациях «Большой сад» и «Малый сад» будет представлено 11 проектов ведущих дизайнеров России, ещё пять – в категории «Сад-инсталляция». Экспертам предстоит оценить 12 садов начинающих специалистов», — приводит АГН «Москва» сообщение сайта мэра Москвы.

В этом году председателем жюри фестиваля станет завкафедрой ландшафтной архитектуры Московского архитектурного института Екатерина Прокофьева. Кроме неё в жюри будут преподаватели ландшафтного проектирования и известные садовые дизайнеры из Москвы и Санкт-Петербурга.

Также на фестивале посетители смогут послушать лекции о ландшафтном искусстве, уходе за садом, экспертизе детских площадок, выступления выпускников искусствоведческих отделений вузов, а также побывать на тематических мастер-классах. На ярмарке можно будет купить книги по ландшафтному дизайну, садоводству и огородничеству и т.д.

До этого сообщалось, что телеведущая Роза Сябитова преобразила имеющийся у неё загородный участок. Как передают «Дни.ру», она с трепетом ухаживает за садом, в котором есть ягоды клубники, смородины, вишни, а также такие цветы, как розы, тюльпаны, пионы, лилии и т.д.

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#участок
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В Подмосковье состоится «Шаляпин-фестиваль»
09 августа 2023, 18:14

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 12 августа, на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери в селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа состоится музыкальный фестиваль «Шаляпин-фестиваль».

Проведение фестиваля приурочено к 150-летнему юбилею со дня рождения Фёдора Шаляпина и Сергея Рахманинова, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей фестиваля выступят солисты хора Государственного академического Большого театра, а также проведут концерты академических и фольклорных коллективов. 


В рамках программы организуют несколько выставок — «Сергей Рахманинова: Я – русский композитор» и «Браво, Шаляпин». Их подготовил Российский национальный музей музыки. 

Также, посетители смогут принять участие в мастер-классах, викторинах и детских интерактивных программах, подготовленных специально к фестивалю. 

Начало фестиваля в 11:00. Вход свободный.

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В субботу, 12 августа, в музее-заповеднике «Зарайский кремль» состоится арт-выходной «Праздник Изразца».
#музей
#фестиваль
#композитор
#сергиев посад
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Голливудский режиссёр Валентино: «Забастовка актёров вызвана страхом»
09 августа 2023, 13:39

Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин

Голливудский режиссёр, член Гильдии режиссёров, экс-кандидат в губернаторы штата Калифорния Питер Валентино объяснил забастовку голливудских сценаристов и актёров страхом потери работы из-за искусственного интеллекта.
«Забастовка актеров вызвана страхом, что искусственный интеллект займет их рабочие места. Над Голливудом навис важный вопрос: приведут ли переговоры и протесты к продлению контрактов. Каждый в индустрии с нетерпением ждёт ответ», — приводит «Вечерняя Москва» слова Валентино.

Он также напомнил о важности письма, подписанного более чем 1 000 голливудских звёзд, такими, как Мэрил Стрип, Бен Стиллер, Дженнифер Лоуренс и др. Изначально письмо призывало к забастовке для того, чтобы другая сторона согласилась на необходимую актёрам и сценаристам сделку для продолжения работы.

До этого сообщалось, что голливудская актриса Натали Портман рассталась со своим мужем хореографом Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака из-за его измены. Как передают «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал», роман Мильпье с 25-летней эко-активисткой Камиль Этье продолжался несколько недель.

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#кино
#актеры
#режиссёр
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Новая Третьяковка изменит режим работы с 10 по 12 августа
09 августа 2023, 13:23

Фото: istockphoto.com/IKvyatkovskaya

Режим работы Новой Третьяковки изменится с 10 по 12 августа из-за проведения II Международного детского культурного форума.
«Из-за проведения II Международного детского культурного форума с 10 по 12 августа будет изменено время работы залов Новой Третьяковки на ул. Крымский Вал, д. 10. С 10 по 12 августа будет закрыт вход посетителей в западное крыло Новой Третьяковки и выставочные залы Союза художников», — приводит АГН «Москва» сообщение сайта Государственной Третьяковской галереи.

Отмечается, что 12 августа основная экспозиция и выставки Новой Третьяковки будут работать с 10:00 до 18:00.

До этого актёр и кинорежиссёр Александр Ковтунец рассказал о кинематографе, а также о развитии в нём семейных ценностях. Как передаёт utro.ru со ссылкой на «Пятый канал», Ковтунец отметил, что старается в кино развивать традиционные семейные ценности и нарративы, которых в последнее время особенно не хватает в современном кинематографе.

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В Книжной палате привели новый рейтинг популярных у россиян книг

Жителей Подмосковья приглашают погулять в парке Малевича

В Петербурге пройдёт выставка современного вооружения на корабле «Иван Грен»
#культура
#выставка
#кино
#третьяковская галерея
#режиссёр
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В Книжной палате привели новый рейтинг популярных у россиян книг
08 августа 2023, 19:50

Фото: iStock/Canetti

Книги Достоевского и Чуковского вытеснили Кинга и Роулинг из рейтинга самых издаваемых авторов художественной литературы в России, следует из статистики Российской книжной палаты.
Русская классическая литература превзошла иностранные бестселлеры в первом полугодии 2023 года. Уточняется, что востребованность классики наблюдается в основном у молодёжи.

Теперь рейтинг выглядит следующим образом: на первом месте расположились произведения Фёдора Достоевского, следом идут детективные романы Агаты Кристи, а завершает тройку лидеров российская писательница Анна Потапкина с псевдонимом Анна Джейн. 

Изменения произошли и в сегменте детской литературы. Так из рейтинга ушли книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Верхушку списка заняли произведения Корнея Чуковского, затем идёт Александр Пушкин, а завершает рейтинг автор сказок Елена Ульева. 

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Жителей Подмосковья приглашают погулять в парке Малевича
08 августа 2023, 18:26

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Парк Малевича — это настоящий рай для всех любителей активного отдыха: 15,4 км освещенных пешеходных дорожек приведут вас к самым удивительным местам леса — уютному пруду с утками, волшебной липовой аллее и каскадным водопадам.

В летнем сезоне в парке Малевича можно прокатиться на велосипеде, сыграть партию настольного тенниса или побороться в воркауте на спортивной площадке, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк Малевича — площадка, открывшаяся в декабре 2020 года в Одинцовском городском округе, для длительного экспонирования искусства и паблик-арта XX-XXI веков.

«При чем тут Малевич?» Ответ скрывается в каждом уголке парка! Основа концепции парка заключается в имени великого русского художника Казимира Малевича, который часто бывал в соседней Немчиновке и вдохновлялся окрестными пейзажами. Так и появилась идея пространства, дополненного природными образами, малыми и большими архитектурными формами в стилистике русского супрематизма и узнаваемых во всем мире работ известного авангардиста.

Пространство наполнено художественными отсылками к творчеству знаменитого русского художника.

Подмосковный парк открыт круглосуточно для посетителей. 

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Парк Малевича откроет вторую часть экспозиции современного искусства.

В этом году велосипедные маршруты в Подмосковье станут еще длиннее.

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#одинцово
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В Петербурге пройдёт выставка современного вооружения на корабле «Иван Грен»
08 августа 2023, 17:42

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В Санкт-Петербурге представят выставку современного вооружения на борту большого противолодочного корабля «Иван Грен», который прибудет в акваторию Невы 12 августа.
«На борту корабля будет показана выставка современного вооружения, а также военные трофеи. Расскажут про военно-морской флот России и его славную историю, достижения современности. Планируется, что потом корабль пройдет до Калининграда и посетит порты Мурманской области», – рассказали в беседе с «Петербургским дневником» в пресс-службе ВМФ.

Сообщается, что корабль будет стоять на одной из центральных набережных и пробудет в Петербурге до 16 августа, после чего посетит порты других городов.

Вход на выставку будет свободным.

Десантный корабль «Иван Грен» в рамках акции «Сила в правде», которая стартовала 22 августа, совершит поход по Северному морскому пути, посетит города и посёлки Крайнего Севера и российской Арктики.

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