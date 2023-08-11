В ночь с 11 на 12 августа Дворцовый мост в Петербурге разведут под спортивную музыку

Фото: istockphoto.com/fordeno
«Спортивный плейлист в прошлых сезонах особенно полюбился петербуржцам, поэтому он стал традиционным. Зрителей ждут и нововведения: особый тематический плейлист подготовлен к 20-летию нашего издания, которое планируем отметить осенью», – отметил главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.
Читайте также:
Отборочный тур рок-фестиваля в Красногорске пройдёт 12 августа
В Клину покажут гала-концерт «Ночь Чайковского» под руководством маэстро Башмета
В Москве пройдёт фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди»