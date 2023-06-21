В Одинцово пройдут фермерские выходные

С 23 по 25 июня в Одинцовском городском округе жители смогут приобрести натуральную фермерскую продукцию

Жители Подмосковья смогут приобрести фермерскую продукцию на гастрономическом празднике, который пройдет в селе Юдино, Одинцовского округа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Гастрономические выходные будут проходить с 23 по 25 июня у гипермаркета «Глобус Одинцово», с 10:00 до 20:00.





В рамках гастрономического праздника, жители смогут приобрести фермерские мясо и рыбу, сало, копчености, грибы, фрукты и овощи, мед, орехи и многое другое. Сообщается, что всю продукцию можно будет продегустировать.

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