В Орехово-Зуеве откроется выставка профессионального футболиста и художника Андрея Шагарова

Андрей Шагаров живет в Куровском и является главным тренером спортивной школы «Легион». Профессионального художественного образования у него нет, но в свободное время Шагаров пишет картины, на которые его вдохновляет красота родного края. В коллекции художника свыше 200 работ, представляющих натюрморты, портреты, пейзажи и исторические композиции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка откроется 22 августа и продлится до 10 сентября текущего года.





Узнать подробную информацию о выставках Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея можно на сайте.

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