В Парке Горького открылась выставка об истории центра «ЗИЛ»

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В московском Парке Горького состоялось открытие выставке, посвящённой истории культурного центра «ЗИЛ».
«В галерее музея Парка Горького открылась выставка, посвящённая истории и современности культурного центра «ЗИЛ». Она рассказывает о культурном центре через призму его театральных проектов. В рамках выставки также пройдёт лекционная программа», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс- службы департамента культуры столицы.
Отмечается, что выставка будет работать до 17 декабря со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00. При этом, вход на мероприятие по билетам в музей.
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