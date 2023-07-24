В Петербурге 30 июля пройдёт концерт в честь Дня Военно-морского флота

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В 13:00 начнётся первая часть музыкальной программы. Она будет посвящена юбилею флотов страны. Кудашов напомнил, что 2023 год уникален тем, что объединяет сразу несколько важных дат – 240 лет Черноморскому, 290 лет Северному и 320 лет Балтийскому флотам.
Во второй части праздничной программы, которая начнётся в 16:00, выступят группа «Сурганова и Оркестр», группа «Эскадрон» Олега Газманова и многие другие, сообщил Кудашов в беседе с «Петербургским дневником».
Завершится мероприятие праздничным салютом на набережной.
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