В Петербурге начнётся IX сезон Книжных аллей

Фото: фотобанк Московской области
«Гостей приятно удивит оригинальная архитектура пространства. Автором концепции арт-пространства стал архитектор Евгений Спирин. Задачей, с которой блестяще справился проектировщик, было органичное включение книжного городка в жизнь пешеходной исторической улицы», – сказал в беседе с «Петербургским дневником» губернатор Петербурга Александр Беглов.
До этого, 18 мая на Дворцовой площади проводился XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон, который будет работал 4 дня.
Ранее, согласно данным ВЦИОМ, выяснилось, что в Санкт-Петербург и Ленинградскую область собираются отправиться 13% от числа планирующих поездки россиян. При этом, как уточняют argumenti.ru, лишь 4% россиян в этом году собираются провести свой отпуск летом за границей.