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В Петербурге осенью состоится концерт SHAMAN

03 августа 2023, 18:54

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Певец SHAMAN вы ступит с сольным концертов на площадке «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге 9 сентября.
На этой площадке для 60 тысяч зрителей певец выступит впервые.

«Все творческие силы моей команды сейчас направлены на подготовку такого масштабного представления. Мы хотим, чтобы оно запомнилось надолго. Это будет самый настоящий, крутой рок-концерт. Дадим жáру, Питер!» — приводит «Петербургский дневник» слова исполнителя.


А до этого, в конце июля состоялся фестиваль «Рандеву» певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале, который не посетил советский и латвийский композитор Раймонд Паулс.

«Я в последние годы у неё на фестивале не был. Это всё не для меня. Там Лайма делает шоу по своему вкусу», — объяснил в беседе с «Абзацем» Паулс.

Он добавил, что работает с музыкой другой направленности.

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Спектакль Безрукова вошёл в лонг-лист премии «Звезда Театрала»
03 августа 2023, 18:58

Фото: Минкульт МО

Премьерный спектакль Московского Губернского театра «Женитьба. Почти по Гоголю» в постановке худрука Сергея Безрукова попал в лонг-лист зрительской премии «Звезда Театрала 2023». Он поборется за награду в номинации «Лучший спектакль. Малая форма», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Сюжет схож с классическим текстом, но в нашей истории внук пытается женить своего дедушку. Это комедия положений, в которой есть место и гротеску, и фарсу, и буффонаде. Спектакль о том, что дороже всего – душевная теплота, искренность и любовь», – рассказал Безруков.
Свой голос за включение спектакля в шорт-лист можно до 31 августа отдать на сайте премии. https://teatral-online.ru/star/longlist/
 
«Звезда Театрала» – единственная российская театральная награда, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания. 

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Студенты ГИТИСа проведут мастер-классы для желающих

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#московская область
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На гастрономическом фестивале в Истре презентуют козий сыр Олега Сироты
03 августа 2023, 17:04

Фото: istockphoto / Vladimir Mironov

На гастрономическом фестивале в Истре, который пройдёт с 4 по 6 августа, соберутся фермеры и ремесленники из 49 российских регионов.

На гастрономическом фестивале в Истре презентуют новинку сыроварни Олега Сироты — козий сыр, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Первая партия насчитала 350 голов сыра. Их можно будет продегустировать и приобрести на фестивале.

Специалисты испробовали множество различных вариантов заквасок, комбинаций температур варки и созревания для достижения наилучшего вкуса сыра. 

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#гастрономия
#истра
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Молодые музыканты выпустили сборник песен про Дубну
03 августа 2023, 14:18

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Творческие молодые люди, живущие в Дубне, вместе со своими друзьями сделали подарок ко Дню города – выпустили сборник песен и треков про город Дубна.
Молодые музыканты презентовали сборник в субботу, 29 июля, на Менделеевской набережной Дубны, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

В написании треков и песен приняли участие восемь музыкальных групп.
«Приятно и трогательно, когда молодежь признается в любви к своему городу», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.

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#дубна
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В Подмосковье в августе проведут почти сотню бесплатных кинопоказов
02 августа 2023, 19:30

Фото: Минкульт МО

97 бесплатных кинопоказов пройдут в августе на 37 площадках 24 городских округов Подмосковья. Областной проект «Кинопарк» опубликовал расписание показов под открытым небом в летних кинотеатрах, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
В программу войдут семейный фэнтези-фильм «Солнце на вкус», приключенческая комедия «Мальдивы подождут», остросюжетный детектив «Хитровка. Знак четырёх» и многие другие картины. 
 
Проект «Кинопарк» разрабатывает подмосковный Минкульт и Креативное бюро «Регион» при поддержке областного правительства. Он был запущен в 2016 году в рамках Года российского кино. С тех пор кинопоказы под открытым небом – неотъемлемая часть летнего досуга в парках Подмосковья.

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#культура
#подмосковье
#московская область
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Студенты ГИТИСа проведут мастер-классы для желающих
02 августа 2023, 14:32

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

3 и 4 августа в подмосковной Истре студенты ГИТИСа проведут мастер-классы «Актерское внимание» и «Основа движка».

Мероприятие пройдет в атриуме музея «Новый Иерусалим», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В четверг, 3 августа, пройдет мастер-класс «Актерское внимание», на котором гости научатся упражнениям, которые практикуют артисты перед выходом на сцену и многому другому. 

В пятницу, 4 августа, студенты ГИТИСа расскажут на мастер-классе «Основа движка» об отработке сценических движений с помощью работы над собственным телом.

Мастер-классы начнут проводить в 16:00, участие бесплатное. 

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#студенты
#новый иерусалим
#лаборатория
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Тарантино планирует предложить роль тяжелобольному Уиллису в фильме «Кинокритик»
02 августа 2023, 09:41

Фото: istockphoto/batuhan toker

Режиссёр Квентин Тарантино хочет предложить больному афазией Брюсу Уиллису эпизодическую роль в своём фильме «Кинокритик», который станет последним в фильмографии Тарантино.
Об этом пишет Daily Express, ссылаясь на свой источник. Сообщается, что режиссёр хочет предложить актёру камео, но готов к отказу, если семья Уиллиса решит, что состояние здоровья актёра не позволяет ему сыграть в картине.

В марте 2022 года Брюсу Уиллису диагностировали афазию. Точным диагнозом актёра называют лобно-височную деменцию. Бороться с заболеванием Брюсу Уиллису помогают члены его семьи: жена Эмми Хемминг, их Мейбл и Эвелин. Поддерживают Уиллиса дети от брака с Деми Мур — Румер, Скаут и Таллула. Деми Мур также принимает участие в жизни актёра.
 
Квентин Тарантино ранее подтвердил, что «Кинокритик» станет последним фильмом в его режиссёрской карьере. По его словам, у него нет мотивации снимать кино. Будущий фильм посвящен кинокритику, пишущему рецензии для порножурналов. При этом Тарантино не планирует совсем уходить из киноиндустрии.

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#кино
#режиссёр
#фильм
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Выставку фламандской живописи в «Новом Иерусалиме» посетили более 100 тыс человек
01 августа 2023, 21:45

Фото: Минкульт МО

Более 100 тыс человек побывали на выставке «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» в «Новом Иерусалиме». Такие данные привели в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Выставка открылась в декабре и стала невероятно популярной у жителей и гостей региона. Всего её посетили более 100 тыс человек. В экспозиции были представлены около 70 полотен фламандских мастеров XVII века. Проект объединил картины из фондов и постоянных коллекций девяти музеев России», – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, слова которой привели в пресс-службе. 
Весной было решено продлить проект. Сейчас картины возвращаются в свои музеи.  
Смысловым центром экспозиции стали работы Питера Пауля Рубенса из частных коллекций, ранее никогда не выставлявшиеся в России. Также жители и гости Подмосковья смогли познакомиться с творчеством других художников фламандской школы – Ван Дейка, Йорданса, Снейдерса, Брейгеля Бархатного и Тенирса Младшего.

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#культура
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#новый иерусалим
#ирина каклюгина
#вице-губернатор
#подмосковье
#московская область
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Большой театр приглашает китайских коллег в Россию
31 июля 2023, 21:54

Фото: iStock/abezikus

Художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев сообщил о ведении переговоров о возможном приезде в Россию китайских танцоров.
Он отметил, что представители балета Китая достигли высоких результатов, что подтверждают результаты международных конкурсов.

Кроме того, он заявил, что сотрудничество с китайскими танцорами балета и возможность российских профессионалов играть вместе с ними на сцене – «это замечательно».

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#сотрудничество
#театр
#балет
#китай
#россия
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Песни SHAMAN и Газманова прозвучали на концерте в Пхеньяне
31 июля 2023, 20:49

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

На концерте в Пхеньяне, посвященном 70-летию окончания Корейской войны, местные артисты на русском языке исполнили песни Олега Газманова и Ярослава Дронова, известного как SHAMAN. Трансляцию мероприятия вело Корейское центральное телевидение.
Исполнители из КНДР спели песню Газманова «Вперед, Россия!». Также во время концерта прозвучала известная песня Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа», написанная им для кинофильма «Белорусский вокзал». Творчество SHAMAN, известного своими патриотическими композициями, было представлено песней «Встанем!». В заключение корейские артисты исполнили песню Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы».

Вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном праздничный концерт посетил и послушал знакомые песни глава министерства обороны России Сергей Шойгу, находящийся в Пхеньяне в рамках рабочей поездки. Зарубежные аналитики полагают, что основная цель его визита — переговоры о поставках в Россию корейской военной техники и вооружений.

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