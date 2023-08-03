В Петербурге осенью состоится концерт SHAMAN

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«Все творческие силы моей команды сейчас направлены на подготовку такого масштабного представления. Мы хотим, чтобы оно запомнилось надолго. Это будет самый настоящий, крутой рок-концерт. Дадим жáру, Питер!» — приводит «Петербургский дневник» слова исполнителя.
«Я в последние годы у неё на фестивале не был. Это всё не для меня. Там Лайма делает шоу по своему вкусу», — объяснил в беседе с «Абзацем» Паулс.
Он добавил, что работает с музыкой другой направленности.
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