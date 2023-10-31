В Петербурге откроется фотовыставка снимков блокадной поры

Фото: istockphoto.com/Robert vt Hoenderdaal
В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге завтра, 1 ноября, откроется выставка под названием «Храни и помни»: Скрытые истории оборотной стороны фотографий», где представят снимки блокадной поры.
Отмечается, что выставка будет работать до 25 декабря.
Как отмечают кураторы экспозиции, выставка особенно примечательна тем, что на многих снимках остались памятные надписи, которые сейчас очень ценны.
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Как отмечают кураторы экспозиции, выставка особенно примечательна тем, что на многих снимках остались памятные надписи, которые сейчас очень ценны.
«Надписи на фотографиях блокадной поры дают нам наглядный урок, что люди, несмотря ни на какие тревожные обстоятельства, в первую очередь стремились сохранить теплые чувства друг к другу. Мне кажется, это крайне актуально и сегодня. Нам есть чему поучиться у тех людей. Я уже не говорю о почерках, какими сделаны надписи», — прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» хранитель фотофонда музея Роза Кекишева.
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Мелисса Тимофеева