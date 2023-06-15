В Петербурге продолжаются съёмки трагикомедии «Точка опоры»

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Фильм расскажет историю успешного и востребованного человека, который становится инвалидом-колясочником. Как заверяют создатели, этот фильм, основанный на реальных событиях, не является документальным. Эта картина – социальная трагикомедия.
«Александр Суворов написал сценарий на основе своей жизненной истории. И тогда было решено, что на фоне этой истории можно снять интересную картину, которая может помочь не только людям парализованным, но и всем тем, кто просто не может пока найти свою точку опоры в жизни», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневников» режиссёр фильма.
Ранее в День России, 12 июня, состоялась премьера документального фильма «Миссия добра», снятого депутатом из Химок Артуром Каримовым. В рамках премьерного показа была собрана партия гуманитарного груза для отправки на Донбасс, собранного волонтерами, предпринимателями округа, неравнодушными жителями Химок и общественной организации «Шьём для наших».